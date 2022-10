TP.HCM: Người phụ nữ bị giật túi xách có vàng và gần 500 triệu đồng

Ngày 6/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, đơn vị đang truy tìm kẻ gây án trong vụ cướp giật xảy ra trên địa bàn quận 11.

Trước đó, ngày 26/5, bà M.T.H. (ngụ TP.HCM) được chồng chở bằng xe máy chạy trên đường Âu Cơ theo hướng từ quận Tân Phú đi quận 11. Khi tới gần giao lộ với đường Trịnh Đình Trọng thì phía sau có một thanh niên đi xe máy bám theo.

Khi chạy đến trước số nhà 277 Âu Cơ (phường 5, quận 11), kẻ này áp sát từ phía sau, giật túi xách của bà H. rồi tăng ga bỏ chạy. Nạn nhân xuống xe, chạy bộ đuổi theo nhưng bất thành.

Sau khi xảy ra sự việc, bà H. đã tới trụ sở công an trình báo.

Tên cướp áp sát, giật túi xách của người phụ nữ khi đang đi trên đường. (Ảnh chụp màn hình)

Theo bà H., thời điểm xảy ra vụ việc trong túi xách có 460 triệu đồng tiền mặt; một điện thoại Samsung Galaxy S21 màu xám; 1,5 lượng vàng 18K; 5 tờ tiền mệnh giá 100 Euro. Đây là toàn bộ số tài sản của bà H. đang mang đi trả nợ.

Sau khi công an quận 11 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai, trích xuất hình ảnh từ khu vực để truy xét. Công an nghi ngờ người này có thêm 2 đồng bọn khác cùng di chuyển theo sau.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Đội 7) đề nghị ai phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến tài sản có đặc điểm nhận dạng nói trên thì thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Kho, quận 1) gặp điều tra viên Võ Văn Hưng, số điện thoại 0903848413.