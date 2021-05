TP.HCM: Nghi can đâm chết tài xế công nghệ trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng 1 sa lưới

Chiều 22/5, Công an quận 10, TP.HCM cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM và Công an địa phương ở Cần Thơ bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1973, ngụ quận 10, TP HCM).

Tuấn là nghi can sát hại ông người đàn ông hành nghề chạy xe công nghệ tại khu vực trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) gây phẫn nộ dư luận.

Được biết sau khi vụ án xảy ra, công an đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và xác định Tuấn đã gây ra vụ án mạng và bỏ trốn khỏi địa phương nên tiến hành truy tìm.

Đến ngày 22/5 bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát công an phát hiện Tuấn về nhà người quen ở xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ lẩn trốn.

Sáng cùng ngày, Công an TP.HCM đã phối hợp với công an địa phương bắt giữ Tuấn sau 6 ngày gây án.

Làm việc nhanh với công an, Tuấn bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Tuấn tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Trước đó như đã thông tin, khoảng 5h sáng ngày 16/5 người dân đang ở gần khu vực cổng BV Nhi Đồng 1 hướng đường Lý Thái Tổ nghe tiếng la hét và thấy một đối tượng mặc áo đen dùng dao đâm người đàn ông tên B. (khoảng 50 tuổi) mặc áo xe công nghệ.

Sau đó, nạn nhân nằm gục tại chỗ còn hung thủ tẩu thoát khỏi hiện trường.

Một người sống ở gần hiện trường cho biết trước đó hơn ít phút đã thấy người đàn ông mặc áo hãng xe công nghệ ngồi uống nước tại quán cà phê.

Hiện trường vụ án mạng.

Lúc này, người áo đen đã cầm hung khí lao tới tấn công nhưng nạn nhân tránh được, tuy nhiên sau đó vẫn bị đối tượng đuổi theo đâm chết.

Theo người dân, nạn nhân trước đây sống gần BV nhưng đã bán nhà và chỉ quay trở lại khu vực này mỗi ngày để hành nghề chạy xe kiếm sống.

Tại hiện trường, trên xe nạn nhân còn sót lại một tô cơm của một người bạn đem cho tài xế xe công nghệ nhưng nạn nhân chưa kịp ăn.