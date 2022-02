TP.HCM: Nghi án mẹ bỏ con gái 7 tháng tuổi vào máy giặt đến chết rồi treo cổ tự tử trong phòng trọ

Tối 5/2 (mùng 5 Tết), Công an quận Bình Tân đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong toả khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ mẹ cùng con 7 tháng tuổi tử vong bất thường trong phòng trọ trên địa bàn.

Khoảng 18h cùng ngày, người dân phát hiện chị C. tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng trọ tại con hẻm đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM. Lúc này, một số người phát hiện có 1 bé gái nhỏ trong máy giặt ở trong phòng trọ.

Hiện trường vụ việc đau lòng

Người dân mở cửa máy giặt ra kiểm tra thì phát hiện cháu bé này chính là con gái của chị C. mới 7 tháng tuổi và đã tử vong. Sự việc được mọi người báo cho công an.

Nhận tin báo, Công an có mặt phong toả khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.

Hơn 23h30 cùng ngày, công an vẫn đang lấy lời khai với người chồng của chị C. và 1 số nhân chứng.

Người dân ở gần phòng chị C. cho biết, nạn nhân có chồng và 2 người con. Cả gia đình chị C. sinh sống ở phòng trọ trên từ lâu. Trưa nay, chồng chị C. chở theo đứa con lớn đi chơi. Tới tối cùng ngày, khi người chồng quay trở về nhà thì phát hiện vụ việc.

https://afamily.vn/tphcm-nghi-an-me-bo-con-gai-7-thang-tuoi-vao-may-giat-den-chet-roi-treo-co-tu-tu-trong-phong-tro-20220206001233788.chn