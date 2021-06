TPHCM nên tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2?

Em Nguyễn Phương Thảo, học sinh lớp 12 Trường THPT Thành Nhân, quận Tân Phú là một trong nhiều học sinh ở tỉnh lên TPHCM học và hiện đang “mắc kẹt” tại nhà ở Bà Rịa Vũng Tàu. Thảo cho biết, trường em nằm ở vùng “tâm dịch” Gò Vấp nên khi TPHCM ngừng cho dạy học ở trường, em trở về nhà và phải cách ly tập trung 21 ngày.

“Em vừa hoàn thành cách ly tập trung và đã trở về nhà để chuẩn bị ôn tập cho kỳ thi. Nhưng bản thân em lẫn gia đình hiện đang rất lo lắng vì không biết sắp tới sẽ phải tham gia kỳ thi thế nào khi ở khách sạn thì chi phí cao, lại không biết ăn uống chỗ nào trong khi chúng em không được vào trường ở như trước đây. Liệu thi xong trở về em có phải tiếp tục cách ly thêm 21 ngày nữa không…?”, Thảo băn khoăn.

Trao đổi với PV, ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, quận 10, TPHCM bày tỏ lo lắng vì những ngày qua số ca lây nhiễm tăng và chủng virus mới xuất hiện ở đợt dịch này rất nguy hiểm nên theo ông không được phép chủ quan, lơ là. Ông Phú đề xuất nên lùi kì thi tốt nghiệp THPT lại đợt 2.

Học sinh lớp 12 ở TPHCM đang đứng trước lo lắng khi kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức ở đợt 1.

Ông Phú nêu lý do vì hiện tại TPHCM có hàng nghìn thí sinh tư thục đang ở quê nên việc lên thành phố trong giai đoạn dịch COVID-19 sẽ khó khăn, các em sẽ ăn, nghỉ ở đâu trong khi các chợ đóng cửa, hàng quán giảm, không tụ tập… ; Bên cạnh đó, đề thi đợt 1 hay đợt 2 đều không thay đổi và quyền lợi xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng vẫn được đảm bảo thì không có lý do gì cứ phải thi trong lúc dịch đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

“Còn nếu thi thì công tác tầm soát cho hơn 100 ngàn thí sinh và cán bộ coi thi là không hề đơn giản về thời gian cũng như nguồn kinh phí. Nếu tầm soát sớm trước ngày thi thì nguy cơ lây bệnh bên ngoài khó kiểm soát. Hậu quả khó lường”, ông Phú băn khoăn.

Ông Nguyễn Đình Độ, Hiệu trưởng Trường THPT Thành Nhân (quận Tân Phú), cho biết, đặc thù các trường tư thục là có học sinh ngoại tỉnh học nội trú nên khi dịch bùng phát trở lại, TPHCM thực hiện giãn cách học sinh phải trở về nhà, không được ở lại trường.

Hiện xe khách không di chuyển, một số địa phương ngoài TPHCM cũng giãn cách xã hội như Bình Dương, Long An... Do đó, nhiều học sinh của trường đang mắc kẹt ở tỉnh và không trở về thành phố để tham dự kỳ thi. Theo ông Độ, nên tạo điều kiện để những em này thi tại địa phương nơi mình sinh sống để đỡ phải di chuyển.

Hoặc nếu được, ngành GD&ĐT nên đề xuất và cho phép các trường được thực hiện việc quản lý, đưa đón học sinh đi thi và chịu trách nhiệm an toàn phòng chống dịch hoặc cho học sinh được chọn đăng ký thi đợt 1 hoặc đợt 2.

ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM cũng cho rằng, TPHCM không nên tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT ở đợt 1. “Thầy cô ở các trường đại học cũng tham gia làm nhiệm vụ kỳ thi nhưng hiện tại hầu hết ai cũng tỏ ra lo lắng trước diễn biến phức tạp của dịch, như vậy liệu có đủ tâm trí, tỉnh táo để làm nhiệm vụ. Còn phía học sinh, trước kỳ các em thường sẽ lo lắng, nay với tình hình dịch bệnh đang bùng phát mạnh khiến các em thêm lo sợ và như vậy sẽ không làm bài thi được tốt như mong muốn của mình…”, ông Sơn phân tích.

Trước đó, chiều tối 28/6, Sở GD&ĐT TPHCM đã tổ chức lấy ý kiến phụ huynh học sinh lớp 12 về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Động thái này diễn ra trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TPHCM đang diễn biến phức tạp.

Nội dung lấy ý kiến gồm: Phụ huynh yên tâm và đồng ý cho con thi tốt nghiệp THPT năm 2021 khóa ngày 7 và 8/7/2021 Phụ huynh không yên tâm những vẫn đồng ý cho con thi tốt nghiệp THPT năm 2021 khóa ngày 7 và 8/7 và Phụ huynh không yên tâm và không đồng ý cho con thi tốt nghiệp THPT năm 2021 khóa ngày 7 và 8/7. Phụ huynh chỉ được chọn 1 trong 3 nội dung trên.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, việc triển khai ngay lấy ý kiến của phụ huynh, học sinh về tổ chức kỳ thi nhằm tránh tâm lý hoang mang, lo lắng, ảnh hưởng tới kết quả thi của các thí sinh cũng như làm cơ sở xem xét toàn diện khi thành phố quyết định tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 khóa ngày 7 và 8/7 trong sự an tâm và an toàn.

Cũng theo ông Hiếu, dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại TPHCM sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8/7 theo lịch của Bộ GD&ĐT. Các thí sinh diện F0, F1, F2 và khu vực phong tỏa sẽ tham gia thi đợt 2.

Theo kế hoạch, tại các điểm thi, vào lúc 8 giờ ngày 6/7 tổ chức họp cán bộ tham gia công tác coi thi. Các thí sinh sẽ có mặt vào lúc 14 giờ cùng ngày để làm thủ tục dự thi, đính chính thông tin sai sót (nếu có), nghe phổ biến quy chế thi và lịch thi. Trong hai ngày 7 và 8/7, thí sinh sẽ tham gia thi các bài thi theo đăng ký.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, Sở GD&ĐT sẽ phối hợp với các sở, ngành triển khai văn bản hướng dẫn tổ chức thi an toàn và đảm bảo phòng chống dịch. Cụ thể thực hiện phát phiếu báo danh qua bưu điện, hướng dẫn học sinh và phụ huynh khai báo y tế, thực hiện các phương án tham gia thi an toàn, không tụ tâp đông người, phương án đăng ký thi đợt 2 cho các diện thí sinh trong khu vực phong tỏa, cách ly…

Lãnh đạo ngành giáo dục TP cũng đề xuất triển khai xét nghiệm cho toàn bộ thí sinh tham gia thi, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên coi thi và tham gia ban chấm thi, ban in sao đề thi, ban làm phách. Sở cũng lên các phương án để kỳ thi diễn ra an toàn.