TP.HCM: Mẹ học chung với tiếp viên hàng không mắc COVID-19, con trai 4 tuổi phải đi cách ly cùng

Chiều 3/12, nguồn tin của chúng tôi tại Trung tâm Y tế quận 9 (TP.HCM) cho biết, Khu cách ly tập trung quận hiện đang có nhiều trường hợp cách ly liên quan đến 4 ca bệnh COVID-19 mới nhất của TP.HCM là BN 1342, BN 1347, BN 1348 và BN 1349.

Trong đó, có 1 trường hợp tiếp xúc gần (F1) của bệnh nhân 1342 khi đến lớp học cùng nam tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines tại trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) ngày 22/11.

Đó là trường hợp của chị L.T.H. (28 tuổi, ngụ phường Phước Long B, quận 9). Sau khi tiến hành điều tra xác minh, ngày 2/12 ngành y tế quận 9 đã tiến hành đưa chị H. cùng con trai 4 tuổi tên T. (F2) đang sống chung đi cách ly.

"Hiện sức khỏe 2 mẹ con chị H. bình thường, không có triệu chứng nhiễm bệnh. Cả 2 trường hợp này đều đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và đang chờ kết quả" - nguồn tin cho biết.

Nhân viên y tế Quận 9 lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Trong một diễn biến liên quan theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh COVID-19, tính đến ngày 3/12 tổng số mẫu đã lấy để xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc với 4 ca dương tính COVID-19 là 2.244.

Trong đó tiếp xúc gần (F1) có 841 trường hợp âm tính, 11 trường hợp đang đợi kết quả.

791 trường hợp tiếp xúc khác âm tính, 1.392 đang đợi kết quả xét nghiệm.

TP.HCM cũng tạm dừng hoạt động các khu cách ly dành tổ bay của Vietnam Airlines từ 12g trưa ngày 2/12.

Trước diễn biến nghiêm trọng của sự việc, ngày 3/13 Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự "Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người".

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, quyết định khởi tố hình sự vụ án "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" căn cứ theo Điều 240, BLHS 2015.

Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự "Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người" ngày 3/12.

Dù đã quyết định khởi tố vụ án, lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, xác minh kỹ lưỡng trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan đến vụ việc.

Ngoài ra, một số đối tượng liên quan còn trong khu cách ly, còn điều trị bệnh. Do đó, việc khởi tố bị can hay chưa, ai là bị can sẽ được xử lý trong thời gian sắp tới.

Như đã thông tin, ngày 14/11 nam tiếp viên hàng không D.T.H. (BN 1342) từ Nhật Bản nhập cảnh về Việt Nam, lưu tại khu cách ly do Vietnam Airlines quản lý ở số 115 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, từ ngày 14 đến 18/11.

Thay vì cách ly, không được tiếp xúc với các tổ bay theo quy định, nam tiếp viên này đã đi sang khu cách ly khác, sau đó bị nhiễm bệnh từ một bệnh nhân thuộc một tổ bay về từ Rumani.

Khu cách ly đoàn tiếp viên Vietnam Airlines (quận Tân Bình, TP.HCM) nơi BN 1342 từng cách ly và bị lây nhiễm.

Sau khi xét nghiệm hai lần kết quả âm tính, tiếp viên này về cách ly tại nhà trọ ở số 50 đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình.

BN 1342 tiếp tục không tuân thủ quy định, tiếp xúc gần với nam giáo viên 32 tuổi của trung tâm Anh ngữ Key English, gặp mẹ (ngụ huyện Hóc Môn), người phụ nữ (trú Bình Thạnh) và bạn nam (ở quận 6)...

Ngày 28/11, tiếp viên xét nghiệm dương tính. Ba người tiếp xúc với anh ta được cách ly và xét nghiệm. Giáo viên tiếng Anh dương tính nCoV, trở thành BN 1347.

BN 1347 cũng khiến hai trường hợp ở quận 6 nhiễm Covid-19 là BN 1348 và BN 1349.