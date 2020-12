TP.HCM: Làm đẹp gây biến dạng mông bụng và đổi màu da, học viện phun xăm Sang Sang bị đóng cửa hơn 4 tháng

Thông tin này được Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết vào ngày 12/12.

Trước đó trong danh sách xử phạt bộ phận khám chữa bệnh được Sở Y tế công khai ngày 11/12, Công ty TNHH Đào tạo và dạy nghề Sang Sang ở số 84A Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP.HCM (được quảng cáo là Học viện Phun xăm Thẩm mỹ Sang Sang) được xác định vi phạm các lỗi:

Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định;

Sử dụng các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt, hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết, của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể con người).

Các nhân viên tại cơ sở phun xăm Sang Sang, quận 2 đang làm đẹp cho khách.

Với những vi phạm trên, Sở Y tế TP.HCM đã buộc cơ sở thẩm mỹ trên phải tháo gỡ, xóa quảng cáo mà nội dung quảng cáo chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện và nộp phạt 85 triệu đồng.

Đồng thời, cơ quan chức năng đã đình chỉ hoạt động của cơ sở Sang Sang trong thời hạn 4,5 tháng được quy định tại Điểm đ Khoản 8 Điều 40 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.



Cơ sở thẩm mỹ Sang Sang dùng hóa chất chưa rõ loại tiêm vào cơ thể khách hàng.

Chưa dừng lại, người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trên là Nguyễn Thị Diễm Sang cũng được xác định vi phạm lỗi "Khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề".

Bà Nguyễn Thị Diễm Sang bị phạt 38.6 triệu đồng, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp là 3.6 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 9 Điều 38 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

Dù quyết định xử phạt có từ ngày 8/12 nhưng hôm qua (11/12) học viện phun xăm Sang Sang vẫn chào mời làm đẹp.

Điều đáng nói là dù quyết định xử phạt, đình chỉ hoạt động đã có từ ngày 8/12 nhưng trên trang cá nhân tên Nguyễn Thị Diễm Sang vẫn đăng thông tin tuyển học viên đào tạo phun xăm, quảng cáo "làm đẹp đón xuân" tại cơ sở số 84A Lê Văn Thịnh, quận 2.

Sở Y tế TP.HCM và cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm những cơ sở bất chấp quy định như Công ty TNHH Đào tạo và dạy nghề Sang Sang để tránh gây những hệ lụy về sức khoẻ cho người dân khi đến đây làm đẹp.