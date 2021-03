TP.HCM khẩn tìm đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép trốn khỏi Bệnh viện dã chiến Củ Chi, 3 ngày chưa tìm thấy

Mới đây, Thượng tá Nguyễn Minh Thiện, Phó Trưởng Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) đã ký văn bản thông báo về việc truy tìm đối tượng người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly phòng chống COVID-19.

Cụ thể lúc 6 giờ 30 phút ngày 15/3/2021, đối tượng người Trung Quốc tên Yang Gui Bin (sinh năm 1980) đã trốn cách ly tại khu B, Bệnh viện đã chiến Củ Chi.

Đây là đối tượng nhập cảnh trái phép, bị Công an Quận 1 phát hiện và đưa đi cách ly, có 2 lần xét nghiệm vào ngày 6/3 và 11/3 âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh viện dã chiến Củ Chi, nơi đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn.

Do đó thực hiện chỉ đạo của đồng chí Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, Công an huyện Củ Chi thông báo truy tìm đối tượng Yang Gui Bin đến các đơn vị chức năng biết.

Nếu phát hiện đề nghị bắt giữ, liên hệ cơ quan y tế địa phương tổ chức đưa đối tượng đi cách ly y tế theo quy định và thông báo về Công an huyện Củ Chi 0283.892.0272, 0283.892.0273, 0283.892.0327 phối hợp giải quyết.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) đến chiều 18/3 vẫn chưa tìm thấy đối tượng trên.

Trước đó qua điều tra, Công an TP.HCM đã bắt được 40 đối tượng người Trung Quốc trong cùng 1 đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trái phép khi các đối tượng đang lẩn trốn ở 2 khách sạn tại quận 1 và quận Gò Vấp.