TP.HCM: Hai nhóm người “hỗn chiến” như phim giữa đường phố ngay trước mặt công an

Ngày 22/11, Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết, đang điều tra làm rõ vụ 2 nhóm người “hỗn chiến” gây náo loạn đường phố ở khu vực.

Theo đó, sáng cùng ngày, một đoạn clip 20 giây ghi lại cảnh 2 nhóm người cầm gậy xông vào hỗn chiến đuổi nhau trên đường phố được đăng tải lên mạng xã hội Facebook. Nội dung đoạn clip thể hiện, 2 nhóm cầm gậy đuổi đánh nhau.

Hỗn chiến kinh hoàng trước mặt công an ở TPHCM

Thời điểm này có 1 số công an khuyên can nhưng nhóm người vẫn không dừng lại. Một lúc sau, nhiều công an có mặt ở hiện trường, khống chế tất cả những người tham gia vụ việc đưa về trụ sở.

Đoạn clip đăng tải nhận được nhiều bình luận và chia sẻ. Hầu hết mọi người mong cơ quan chức năng làm sáng tỏ vụ việc trên.

Mặc cho sự xuất hiện của công an, hai nhóm vẫn xông vào nhau ẩu đả. Ảnh chụp từ clip

Qua xác minh sự việc diễn ra vào chiều 21/11 ở con hẻm 239 đường Tân Quý, phường Tân Quý, quận Tân Phú. Công an quận Tân Phú xác nhận vụ việc diễn ra ở con hẻm nói trên. Sau vụ việc thì công an đã có mặt đưa những người có liên quan về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bước đầu, công an xác định tất cả những người tham gia vụ việc trên không phải là băng nhóm giang hồ mà chỉ là 1 nhóm khách và nhóm nhân viên của quán nhậu gần đó.

Theo đó, trong quá trình ăn nhậu 2 bên mâu thuẫn nên dẫn tới cầm gậy đuổi đánh nhau trên đường.