TP.HCM dự kiến tiêm vắc xin cho trẻ em ở 2 quận huyện vào ngày mai 27/10

Sáng 26/10, bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi xác nhận, nếu không có gì thay đổi, kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em huyện Củ Chi dự kiến vào ngày mai, 27/10. Củ Chi sẽ tiến hành tiêm cho khoảng 51.095 trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn huyện. Theo lộ trình, sẽ tiêm trước cho nhóm từ 16 đến 17 tuổi.

Như vậy, đây là địa phương đầu tiên trên địa bàn TP.HCM tiêm vắc xin cho trẻ em với quy mô lớn sau nhiều lần lên kế hoạch và chờ ý kiến của Bộ Y tế.

Căn cứ vào số lượng trẻ và tình hình thực tế trên địa bàn huyện, tổ chức 06 điểm tiêm cố định, bao gồm: Trường Tiểu học thị trấn Củ Chi (đường Nguyễn Phúc Trú, khu phố 1), Trường THCS Thị trấn 2 (số 28 đường Lê Vĩnh Huy, khu phố 7, thị trấn Củ Chi), Trường THCS Phước Thạnh (tỉnh lộ 7, ấp Phước An, xã Phước Thạnh), Trường THPT An Nhơn Tây (tỉnh lộ 7, xã An Nhơn Tây), Trường THCS Tân Thạnh Đông (tỉnh lộ 15, xã Tân Thạnh Đông) và Trường Tiểu học Hòa Phú (ấp 1A, xã Hòa Phú).

Việc tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ sẽ thực hiện theo thứ tự lứa tuổi giảm dần, ưu tiên tiêm trước cho trẻ từ 16 - 17 tuổi và theo tiến độ cung ứng vắc xin, tình hình dịch tại địa phương.

Thành phố sẽ tiêm mũi 1 trong 5 ngày, dự kiến bắt đầu ngay khi có hướng dẫn của Bộ Y tế và tiêm vét trong vòng 2 ngày. Còn tiêm mũi 2 trong vòng 7 ngày sau khi đã đủ thời gian khoảng cách 2 mũi tiêm. Vắc xin được dùng tiêm cho trẻ là loại vắc xin đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi từ 12 - 17 tuổi.

Vắc xin được sử dụng 02 liều cơ bản/đối tượng và tiêm chủng cùng loại vắc xin.

Để bảo đảm các sự cố được xử lý một cách nhanh nhất, UBND TP.HCM yêu cầu tại tất cả các điểm tiêm chủng, đội tiêm bảo đảm sẵn sàng, đầy đủ nhân lực và trang thiết bị cấp cứu phản ứng phản vệ.

Sở Y tế TP.HCM bố trí đội cấp cứu lưu động cùng với xe cấp cứu của các bệnh viện tại mỗi địa bàn để sẵn sàng xử trí tại chỗ và vận chuyển người bị tai biến nặng sau tiêm chủng về bệnh viện; bố trí vị trí đậu xe cấp cứu tại mỗi địa phương để thuận tiện khi cần tiếp cận các điểm tiêm.

Còn với việc tiêm chủng cho trẻ em ở Q.1, lãnh đạo UBND Q.1 cho biết đã khảo sát, thống kê danh sách học sinh và trẻ em ở độ tuổi 16 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn, khi có hướng dẫn cụ thể của Sở Y tế TP.HCM thì quận tổ chức tiêm. Dự kiến, các điểm tiêm được tổ chức ở trường học, những em có bệnh nền thì tiêm ở bệnh viện; phụ huynh nào còn chần chừ thì quận tiếp tục vận động.

Thống kê sơ bộ, tổng trẻ từ 12- 17 tuổi trên địa bàn Q.1 khoảng 23.000 em; số lượng học sinh cấp 3 trên địa bàn khoảng hơn 8.100 em.

Nói về việc chọn lựa quận 1 và huyện Củ Chi để khởi động tiêm vắc xin cho trẻ em vào ngày mai (27/10), Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hữu Hưng, cho biết việc chọn hai địa phương này dựa trên đề nghị của Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM, trên cơ sở một quận nội thành, một huyện ngoại thành.