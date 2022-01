TP.HCM: Công an vào cuộc điều tra vụ ẩu đả giữa 2 hot girl livestream Trang Nemo và Trần My

Mâu thuẫn căng thẳng rồi xảy ra ẩu đả giữa 2 hot girl livestream nổi tiếng Sài thành Trang Nemo và Trần My đang là vụ việc được cộng đồng mạng quan tâm. Vụ việc ồn ào khiến một phụ nữ bị thương hiện đang phải nằm viện điều trị.

Cuộc nói chuyện giữa 2 hot girl livestream nhanh chóng biến thành cuộc ẩu đả

Chiều 17/1, nhiều người dân hiếu kỳ tập trung tới cửa hàng thời trang Trang Nemo để theo dõi vụ việc khiến lực lượng chức năng phải có mặt để đảm bảo an ninh trật tự.

Cùng ngày, một nguồn tin từ Công an quận 1 (TP.HCM) chi biết đã nắm được sự việc và đã vào cuộc để điều tra làm rõ, đồng thời mời nhiều người có liên quan đến làm việc.

Mâu thuẫn giữa Trang Nemo và Trần My xuất phát từ việc Trần My được cho là đã dùng hình ảnh sản phẩm của Trang Nemo để quảng cáo và bán hàng trên livestream của mình. Sau đó, Trần My cùng một người bạn (nạn nhân bị đánh) tới cửa hàng của Trang để nói chuyện, xin lỗi.

Quá trình nói chuyện, Trang Nemo với tay giật khẩu trang của người phụ nữ đi cùng My. Lời qua tiếng lại, nhân viên trong tiệm của Trang sau đó lao vào túm tóc, hành hung người phụ nữ này.

Người phụ nữ đi cùng với Trần My bị đánh nhập viện

Trao đổi với báo chí, chồng của nữ nạn nhân cho biết hiện vợ anh vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện với chấn thương ở đầu, ảnh hưởng mạch máu mắt.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

https://afamily.vn/tphcm-cong-an-vao-cuoc-dieu-tra-vu-au-da-giua-2-hot-girl-livestream-trang-nemo-va-tran-my-20220117182222623.chn