TP.HCM: Chở bạn gái đi chơi buổi tối, nam thanh niên bị đối tượng lạ áp sát tạt axit suýt mất đi mắt phải

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú (TP HCM) cho biết đang truy tìm kẻ đã tạt axit anh Đ.D.P. (SN 1997, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) khiến nạn nhân bị phỏng mắt phải.

Thông tin ban đầu cho biết vào tối 17-11, anh P. chở bạn gái 19 tuổi lưu thông trên đường Bình Long (quận Tân Phú). Khi đến trước số 64 Bình Long (quận Tân Phú) thì bị một người lạ mặt chạy xe máy tạt axit vào mặt rồi tăng ga bỏ chạy.

Anh P. và bạn gái tri hô, cầu cứu người đi đường và được hỗ trợ đưa vào bệnh viện.

Nạn nhân một vụ tạt axit vào mắt.

Liên quan tới sự việc, thông tin trên Báo Giao Thông cho hay, sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, kết quả ban đầu ghi nhận anh P. bị bỏng độ 3, bỏng mắt phải do axit gây nên. Tại cơ quan công an, anh P. cho biết từng có mâu thuẫn tình cảm với bạn gái cũ trước khi đến với người mới. Nạn nhân nghi ngờ vụ việc xảy ra do bạn gái cũ đánh ghen.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.