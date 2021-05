TP.HCM: Bốn bề là nước, rác thải ứ đọng thế nhưng người phụ nữ vẫn vô tư xả rác xuống cống khiến nhiều người bức xúc

Trong sáng nay 25/5, tại TP.HCM đã xảy ra mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ gây ngập úng nghiêm trọng cho nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Cơn mưa lớn bắt đầu từ 7h sáng và kéo dài khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, kéo theo rác thải trôi nổi khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng.

Trong khi nhiều người dân hì hục hì hục vớt rác khơi thông cống thoát nước trên các tuyến đường thì hình ảnh người phụ nữ có hành động xả rác ra giữa dòng nước ngập trong cơn mưa tầm tã khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Theo đó, một đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ kéo nguyên một bao tải rác ra đổ giữa dòng xoáy cống nước.

Người phụ nữ kéo bao tải rác đổ vào cống thoát nước

Giữa lúc bốn bề đều là biển nước, rác thải nổi "lềnh phềnh" theo dòng nước ngập, tràn mọi ngóc ngách trên đường thì người phụ nữ kéo một bao tải rác từ cửa hàng kinh doanh của mình đổ ập vào cống nước giữa đường. Dù cho cống đang không thể thoát nước, nhưng người phụ nữ vẫn "vô tư" đổ rác ngay trên miệng cống.

Vì lượng rác quá nhiều, trong khi khắp nơi bốn bề đều là nước dẫn đến rác cứ "quẩn quanh" trên đường theo dòng nước mà không thể trôi đi.

Nhưng càng bức xúc hơn, sau khi đổ một bao tải rác ra giữa dòng nước ngập, người phụ nữ này còn vơ hết rác thải còn sót lại trong cửa hàng, vứt ra luôn giữa dòng nước đang chảy.

Người phụ nữ kéo baio tải rác ra đổ ngay trên miệng cống đang không thể thoát nước. Ảnh cắt từ clip.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Các ý kiến đều tỏ ra bức xúc trước hành vi xả rác bừa bãi của người phụ nữ.

Hành vi thiếu ý thức của người phụ nữ giữa lúc nhiều người dân khác đang nỗ lực thu gom rác, khơi thông cống rãnh để thoát nước càng khiến người xem bức xúc và không đồng ý với hành động này.

Trong khi nhiều người dân khác đang hì hục thu gom rác,

khơi thông cống rãnh để nước có thể thoát nhanh hơn. Ảnh: Ngọc Dương - báo Thanh Niên.

Các tỉnh Nam Bộ đang bước vào mùa mưa, do đó sẽ thường xuyên xảy ra tình trạng mưa bất chợt. Trong những ngày này, ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam phân tích trên nên từ nay (25/5) đến ngày 27/5 ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến 100-200mm