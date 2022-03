TP.HCM: Bắt “nữ quái” chuyên trộm cắp tài sản bằng... chân ở nhiều cửa hàng

Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, đang tạm giữ với Trần Thị Lượm (SN 1967, ngụ quận 10) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo đó, khoảng 1 năm nay, nhiều cửa hàng ở các quận tại TPHCM xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản. Theo camera của các cửa hàng này ghi lại 1 người phụ nữ trung niên đi vào vờ mua hàng. Sau khi chủ và nhân viên không để ý thì người này lấy ĐTDĐ, tiền,… rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Phần lớn các chủ cửa hàng không trình báo công an mà đăng clip camera an ninh ghi nhận người phụ nữ lấy tài sản lên mạng để cảnh báo mọi người.

Lượm vì bị Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ.

Mới đây nhất, ngày 1/3, Công an quận Bình Thạnh nhận được trình báo của chị T.T.K.N (SN 1995, quê Đồng Tháp) về việc bị một đối tượng vào cửa hàng nơi chị là nhân viên trên phường 11 dùng chân móc trộm tài sản trong ba lô, lấy đi chiếc ví bên trong có 1,5 triệu đồng.

Qua hình ảnh camera của quầy, thời điểm trên đối tượng nữ này điều khiển xe tay ga một mình vào cửa hàng hỏi mua một hộp quà. Thấy chiếc giỏ xách của chị N đặt dưới sàn nhà phía trước quầy, đối tượng này dùng chân mở khóa lục lọi tài sản rồi móc trộm chiếc ví sau đó bỏ đi.

Hình ảnh Lượm dùng chân móc trộm tài sản tại một cửa hàng trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Trước tình hình trên, Thượng tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng PC02 đã chỉ đạo Đội 4 chủ công phối hợp cùng các đội khác xác minh truy xét bắt bằng được đối tượng gây án.

Bằng nghiệp vụ, công an xác định đối tượng gây án là Lượm. Trích lục hồ sơ, Lượm mang 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên, khi công an xác định được thì Lượm lại “biến mất” một cách đầy bí ẩn.

Ngày 16/3, trinh sát phát hiện Lượm nên bắt giữ. Tại công an, Lượm khai gây ra gần 10 vụ trộm cắp ở các cửa hàng nhiều quận. Quá trình này, công an tạm giữ thêm 1 nghi can khác có nhiệm vụ chở Lượm đi gây án.

Công an đề nghị ai là nạn nhân của Lượm tới Đội 4 và Đội 8, Phòng PC02 để trình báo phối hợp cùng đơn vị điều tra xử lý đối tượng.

