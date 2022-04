TP.HCM: Bắt nhóm thanh niên “hỗ trợ về đêm S.O.S” mạo danh cảnh sát hình sự, chặn người đi đường kiểm tra hành chính

Ngày 14/4, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết, đang lấy lời khai với Hoàng Sang (SN 2001), Võ Thái Đăng (SN 2004, cùng ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Phạm Trung Hiếu (SN 1991, ngụ quận 12), Nguyễn Ngọc Hưng (SN 2004, ngụ quận 7), Thạch Ngọc Khánh (SN 2001) và Lê Tuấn Anh (SN 2000, cùng ngụ quận Bình Tân) để điều tra làm rõ về hành vi chặn người dân kiểm tra hành chính lúc rạng sáng.

Theo điều tra, 2h30 ngày 12/4, anh L.H.T. (SN 2002) lái xe máy chở bạn gái là chị L.T.N.V. (SN 2001, cùng ngụ quận 10) đi trên đường Tỉnh Lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM thì bị nhóm đối tượng lạ (12 người) đi xe ép sát chặn lại. Sau đó, một người trong nhóm xưng là Cảnh sát hình sự và yêu cầu cả 2 phải đưa giấy tờ kiểm tra hành chính.



Nhóm người mạo danh cảnh sát tại cơ quan điều tra

Đôi nam nữ nghi vấn nhóm người này giả mạo nên gọi điện báo cho Công an phường thì 8 đối tượng lên xe tẩu thoát. 4 đối tượng còn lại tiếp tục yêu cầu đôi năm nữ đưa giấy tờ kiểm tra.

Lúc này, tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Tân đi tuần tra phát hiện nên đưa về trụ sở làm việc. Tại công an, nhóm này khai tên là Sang, Đăng, Hiếu, Hưng. Kiểm tra người, công an thu giữ 4 chiếc ĐTDĐ và 2 xe máy. Từ lời khai, công an truy xét mời Khánh, Anh tới làm việc. Bên cạnh đó, công an thu giữ thêm 2 cây giũ, bộ đàm trong xe các đối tượng này.

Vật dụng hỗ trợ thu được của nhóm đối tượng

Qua làm việc, Khánh khai tháng 4/2021 thành lập nhóm trên mạng xã hội Facebook có tên gọi “Đội tuần tra hỗ trợ về đêm – S.O.S. Bình Tân”. Khánh làm trưởng nhóm này và kêu gọi nhiều bạn bè tham gia như: Sang, Đăng, Hiếu, Hưng, Anh, Lộc, Trường và 1 số người khác chưa rõ lai lịch. Khánh thành lập nhóm này với mục đích tuần tra đêm hỗ trợ người dân đi đường gặp khó khăn và tham gia truy bắt tội phạm. Khánh khai đây là nhóm hoạt động tự phát và không có cơ sở pháp lý. Mỗi thành viên trong nhóm Khánh tự trang bị cây giũ 3 khúc và bộ đàm. Tất cả những dụng cụ này, nhóm này đặt mua trên mạng xã hội để tự vệ và liên lạc với nhau.

Khoảng 22h30 ngày 12/4, cả nhóm nhận thông tin từ thành viên tên là “Tâm Nguyễn” chưa rõ lai lịch báo là có 2 đối tượng nghi vấn cướp giật điều khiển xe đi trên đường Tỉnh Lộ 10. Sau đó, Khánh cùng nhiều thành viên tập hợp ở trạm thu phí dưới chân cầu vượt Tân Tạo xuất phát đi tìm. Khi đi tới trước căn nhà số 1217 đường Tỉnh Lộ 10, phường Tân Tạo thì phát hiện anh T. và chị V.. Do nghi vấn là đối tượng cướp giật nên dừng xe kiểm tra giấy tờ. Tuy nhiên, anh T. không làm theo và gọi công an phường nên một số thành viên bỏ đi.

Khánh khai mục đích của nhóm muốn kiểm tra do nghi ngờ là đối tượng tội phạm. Ngoài ra, cả nhóm không có hành vi tấn công, có lời nói đe doạ nhằm chiếm đoạt tài sản. Qua xác minh, Hiếu có 1 tiền án về tội “Cướp tài sản” vào năm 2007.

