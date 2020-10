TP.HCM: Bắt giữ 6 đối tượng chuyên cầm mã tấu chạy quanh Làng đại học tìm các cặp tình nhân để cướp và hiếp dâm

Ngày 2/10, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng Lương Văn Đẹt (SN 2003, quê Sóc Trăng), Lý Văn Vàng (SN 2003, quê Hậu Giang), Nguyễn Văn Đạt (SN 2003, quê Trà Vinh), Sơn Quốc Thành (SN 1997, quê Bạc Liêu), Danh Minh Hiếu (SN 2004, quê Sóc Trăng), Lưu Trường An (SN 2001, quê Hậu Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản, cố ý gây thương tích, hiếp dâm và bắt giữ người trái pháp luật.

6 đối tượng bị bắt.

Theo điều tra, nhóm thiếu niên trên quen biết nhau từ trước do có thời gian làm bốc xếp hàng tại phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Từ đầu tháng 7, cả nhóm bàn bạc và thống nhất với nhau đi xe mô tô dùng hung khí (mã tấu) chạy quanh các tuyến đường trong Làng đại học Quốc gia TP.HCM (phường Đông Hòa, TP Dĩ An) tìm các cặp tình nhân đang ngồi tâm sự ở những đoạn đường vắng, tối để chém, khống chế bị hại rồi ra tay cướp tài sản.

Đặc biệt có vụ sau khi cướp tài sản, nhóm này còn hiếp dâm bị hại vào ngày 22/9 tại đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Đông Hòa, TP Dĩ An).

Với thủ đoạn trên, hàng loạt vụ việc cướp tài sản, hiếp dâm đã được nhóm trên thực hiện.

Hung khí các đối tượng gây án.

Qua thời gian lập chuyên án điều tra, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 1/10 Công an TP Dĩ An đã bắt giữ được cả 6 đối tượng trên. Tại cơ quan điều tra, nhóm này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tổng cộng, nhóm đã thực hiện 6 vụ cướp tài sản, hiếp dâm trong khu vực Làng đại học Quốc gia TP.HCM.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan.