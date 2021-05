TP.HCM: Bắt giữ 2 đối tượng tổ chức nhập cảnh trái phép cho 11 người nước ngoài dịp nghỉ lễ 30/4

Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM cho biết thông tin trên vào chiều 4/5.

Trước đó nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự và các hoạt động kỷ niệm 46 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và ngày Quốc tế Lao động 1/5/2021, Công an TP.HCM đã tăng cường các biện pháp công tác đảm bảo an ninh trật tự, triển khai lực lượng tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và nhập cảnh trái phép trên địa bàn TP.

Qua đó, trong 4 ngày nghỉ Lễ công an đã điều tra, khám phá 14/21 vụ, tạm giữ 39 đối tượng, thu hồi 2 xe gắn máy, gần 400 triệu đồng, 1 dây chuyền vàng, 2 điện thoại di động.

Công an TP đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát giữ gìn trật tự giao thông, tạo thuận lợi cho các phương tiện lưu thông trong dịp Lễ.

Người dân rời TP.HCM về quê nghỉ Lễ 30/4-1/5.

Cảnh sát giao thông đã lập biên bản 2.063 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 472 xe gắn máy, 511 giấy tờ xe các loại, tước giấy phép lái xe có thời hạn 56 trường hợp; lập biên bản 46 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy.

Lực lượng chức năng ghi nhận xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 3 người, bị thương 18 người (giảm 13 vụ, giảm 4 người chết, tăng 2 người bị thương so với cùng kỳ năm 2020).

Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nắm địa bàn, nắm hộ dân nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Một khu vực cách ly phòng chống COVID-19.

Đồng thời chuẩn bị nhân lực, phương tiện sẵn sàng phối hợp cơ quan Y tế, hệ thống chính trị địa phương triển khai các biện pháp phong tỏa, cô lập phòng, chống sự lây lan dịch bệnh tại các địa điểm phát hiện người nhiễm, nghi nhiễm SARS-CoV-2 và các trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức truy vết lịch sử tiếp xúc gần để triển khai các biện pháp y tế.

Công an TP.HCM trong một lần tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại địa điểm liên quan COVID-19.

Qua đó, Công an TP đã phát hiện 11 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam lưu trú trên địa bàn Thành phố. Truy xét bắt giữ 2 đối tượng liên quan tổ chức nhập cảnh trái phép cho nhóm người trên.

Ngoài era, Công an TP.HCM cũng điều động 68 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại 2 địa điểm phong tỏa, là nơi tạm trú của BN 2910 và nơi lưu trú của 2 ca tiếp xúc gần với BN tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.