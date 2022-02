TP.HCM: Bạn gái bị đăng hình lên Facebook đòi nợ, nam thanh niên chém 2 người trọng thương

Ngày 9/2, Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM đã ra quyết định truy nã bị can Trần Vũ Linh (SN 1996, ngụ TP.Thủ Đức) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra, tối 6/10/2020, nhóm Danh Trung Nguyên (SN 1994) gồm: Nguyễn Quốc Thịnh (SN 1997), Nguyễn Hữu Lộc (SN 1987), Trần Hoàng Phương (SN 1998, cùng ngụ TP Thủ Đức) cùng 1 số người ngồi uống cà phê chơi game ở quán cà phê Chill With Homies đường Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Trần Vũ Linh (SN 1996, ngụ TP.Thủ Đức) bị truy nã về tội cố ý gây thương tích

Chừng 1 giờ sau, Linh đi xe máy tới trước quán rồi dừng lại. Linh đi vào chỗ bàn Nguyên rồi hỏi “Thằng Lộc là thằng nào?”. Dứt câu nói, Linh rút dao đâm Lộc nhưng Lộc né tránh. Tiếp đó, Linh dùng dao đâm Thịnh dẫn tới thương tích ở tay.

Thấy Linh cầm dao nên Nguyên bỏ chạy thì Linh đuổi theo đâm 2 nhát vào ngực, bụng khiến gục tại chỗ. Linh chạy ra đường Đồng Văn Cống thấy Phương nên chạy tới đâm. Phương cầm ghế gỗ ném thì Linh bỏ chạy ra xe vứt lại con dao nổ máy tẩu thoát. Nguyên, Thịnh được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu điều trị qua cơn nguy kịch.

Công an đã có mặt khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra.

Qua điều tra công an xác định, bạn gái Linh có mượn tiền Nguyên nhưng không trả. Nguyên đăng tải thông tin lên mạng xã hội thì Lộc vào bình luận. Bạn gái Linh thấy vậy nên méc với Linh. Bực tức nên Linh thủ dao đi tìm Lộc nói chuyện thì dân tới vụ việc trên.

Sau khi gây án, Linh rời khỏi nơi ở đi đâu không ai hay biết. Quá trình này, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Linh. Công an TP.Thủ Đức cho biết, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Linh đến Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Linh thì phải báo ngay cho Công an TP.Thủ Đức ở số 9 đường Xa Lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức, TPHCM.

