TPHCM: 3,5 điểm/môn vẫn đỗ lớp 10 trường công

Điểm xét tuyển vào lớp 10 trường công là tổng điểm ba bài thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Trong 108 trường THPT, TPHCM có tới 38 trường có điểm chuẩn dưới 15 điểm. Đặc biệt, TPHCM có 7 trường THPT điểm chuẩn vào lớp 10 là 10,5 điểm, tức là thí sinh chỉ cần đạt hơn 3 điểm/môn. Các trường lấy mức điểm này gồm: THPT Trung Lập, Đa Phước, An Nhơn Tây, Cần Thạnh, Bình Khánh, An Nghĩa, THCS&THPT Thạnh An. So với năm ngoái, điểm chuẩn vào lớp 10 của 7 trường trên không thay đổi.

Tại TPHCM, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền lấy điểm chuẩn cao nhất (ở nguyện vọng 1 là 25,5 điểm, tăng 1,25 điểm so với năm 2022). Từ 23 điểm trở lên còn có hơn 10 trường THPT khác.

Theo đại diện Sở GD&ĐT TPHCM, những trường có điểm chuẩn thấp do tỉ lệ chọi thấp với mức 1 - 1, thậm chí có nhiều trường còn dưới 1, như THPT Đa Phước chỉ tiêu tuyển sinh là 585 học sinh nhưng số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 chỉ có 383 em; THPT Bình Khánh chỉ tiêu tuyển là 280 em nhưng chỉ có 260 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1; THCS-THPT Thạnh An có chỉ tiêu tuyển là 45 em nhưng đăng ký nguyện 1 chỉ có 29 em.

Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM năm 2023 ảnh: Nguyễn Dũng

Ông Nguyễn Bảo Ngọc - Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Thạnh An, cho biết, là một trường nằm ở xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ), trường có 32 học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại chỗ, nhưng có vài em không đủ điểm chuẩn (10,5 điểm).

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Phú Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Đa Phước (huyện Bình Chánh), cho biết, dù với số điểm chuẩn thấp như vậy nhưng nhà trường vẫn thường không tuyển đủ chỉ tiêu lớp 10 được giao.

Tuy điểm chuẩn đầu vào lớp 10 thấp nhưng ông Hải khẳng định, năm học 2021 - 2022, tỷ lệ học sinh lớp 12 của trường đỗ tốt nghiệp THPT luôn gần với mức 99%. Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học công lập luôn đạt tỷ lệ khoảng 60%.

Đánh giá về điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập năm nay, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc cho biết, các trường có mức điểm chuẩn thấp (dưới 15 điểm) hầu hết ở khu vực vùng ven, ngoại thành như huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi, Thủ Đức, quận 8…

Theo ông Quốc, tuyển sinh lớp 10 năm nay, TPHCM đạt 99% so với con số hơn 77.000 chỉ tiêu cần tuyển ở 108 trường THPT công lập. Với số chỉ tiêu còn thiếu, TPHCM sẽ không tuyển bổ sung, không hạ điểm chuẩn để thực hiện việc phân luồng học sinh sau THCS và đảm bảo chất lượng giáo dục.