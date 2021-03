TP. Hồ Chí Minh: Sản phụ vỡ ối và sinh con trên xe giữa giờ cao điểm, cảnh sát giao thông phải dẫn đường để đưa đến bệnh viện

Sự việc xảy ra vào ngày 26/3 khi một sản phụ được người thân đưa từ Đồng Nai đến bệnh viện ở TP.Hồ Chí Minh để sinh con.

Tuy nhiên khi đến khu vực hầm Thủ Thiêm hướng qua đường Võ Văn Kiệt (quận 1), sản phụ bất ngờ bị vỡ ối. Vì đang trong giờ cao điểm, di chuyển khó khăn, sản phụ đã không chờ được mà sinh con trên xe. May mắn nhờ có sự hỗ trợ của cảnh sát giao thông, tài xế đã đưa sản phụ đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trong thời gian ngắn nhất.

Khi nhập viện, em bé còn nằm trên bụng mẹ và cả 2 mẹ con đều được đội ngũ y bác sĩ đưa trực tiếp vào phòng sinh.

ThS.BS. Phạm Thị Loan, khoa Phụ sản của bệnh viện cùng ê kíp đỡ sinh nhanh chóng cắt dây rốn, sổ nhau và may phục hồi tầng sinh môn cho sản phụ. Nhờ được can thiệp nhanh chóng mà cả mẹ và bé đều an toàn.

2 cảnh sát giao thông dẫn đường đưa sản phụ đến BV. (Ảnh cắt từ clip)

Khi dần hồi tỉnh, sản phụ L.T.K.T (27 tuổi, Đồng Nai) kể lại: "Lúc đó tôi bị vỡ ối, hoang mang vô cùng, chỉ biết gọi cho bác sĩ thường khám thai.

Bác sĩ dặn nằm xuống, hít sâu, tôi cũng làm theo, nhưng khi xe chạy đến hầm Thủ Thiêm thì không nhịn được nữa đành phải sinh con ngay trên xe. May mắn đã đến được bệnh viện kịp lúc.

Tôi xin gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế đã hỗ trợ hai mẹ con vượt qua được cảnh nguy cấp. Và xin gửi lời cảm ơn đến hai anh cảnh sát giao thông dẫn đường cùng anh tài xế đã đưa tôi đến bệnh viện" - sản phụ xúc động nói.

Hiện sức khoẻ sản phụ đã ổn định. Bé khoẻ, thực hiện tiêm ngừa đầy đủ. Cả hai mẹ con đều được xuất viện ngay hôm sau.

Chia sẻ thêm về trường hợp của sản phụ sinh con trên ô tô, ThS.BS. Phạm Thị Loan cho biết may mắn là sản phụ đến bệnh viện chỉ trong vòng 10 phút sau khi sinh nên sức khỏe cả mẹ và con đều ổn định. Bé được da kề da với mẹ ngay sau khi cắt rốn.

Đặt bé lên bụng mẹ để mẹ ôm bé giữ ấm.

Từ trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo nếu gia đình nào lỡ gặp trường hợp như trên thì nên bình tĩnh, xử lý đúng theo hướng dẫn sau sẽ giúp bảo vệ cho cả mẹ và bé. Cụ thể là:

- Đón bé ra nhẹ nhàng, đỡ bé để bé không bị tổn thương.

- Lau khô, ủ ấm cho bé bằng khăn hay vải có ngay tại thời điểm đó.

- Dùng một sợi dây nhỏ, mềm để buộc vào giữa dây rốn nhằm ngăn truyền máu từ nhau thai, nên buộc càng xa vị trí bám của dây trên bụng bé càng tốt.

- Tuyệt đối không được phép cắt dây rốn vì không có dụng vệ sinh phù hợp.

- Đặt bé lên bụng mẹ để mẹ ôm bé giữ ấm, cố gắng không để bé bị nhiễm lạnh.

- Nhanh chóng chuyển mẹ và bé đến cơ sở y tế gần nhất để tiếp tục theo dõi và xử lý.