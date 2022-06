TP. Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 6.700 ca mắc tay chân miệng

Hình minh hoạ.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh, trong tuần 24, thành phố ghi nhận thêm 932 ca bệnh tay chân miệng, giảm 105 ca (10,1%) so với trung bình 4 tuần trước đó. Trong đó, số ca bệnh giảm ở cả các trường hợp khám ngoại trú và các trường hợp nhập viện điều trị nội trú.

14/22 quận huyện có số ca bệnh trong tuần giảm so với số ca trung bình 4 tuần trước (trừ các quận/huyện 1, 3, 4, 5, 12, Bình Chánh, Hóc Môn và Phú Nhuận). Những phường xã có số ca bệnh tăng cao so với trung bình 4 tuần trước là phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân), phường Thới An (quận 12), phường Long Trường (quận 9).

Trong tuần, toàn thành phố ghi nhận 5 ổ dịch tay chân miệng mới phát sinh tại 3 quận huyện (Bình Thạnh, Bình Tân, TP. Thủ Đức - KV3), tăng so với tuần 23 (4 ổ dịch). Số ổ dịch tích luỹ đến tuần 24 năm 2022 là 56 ổ dịch. Tất cả các ổ dịch đều được xử lý kịp thời.

Cộng dồn từ đầu năm đến nay, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận tổng cộng 6.767 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng.