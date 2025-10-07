TP HCM: Xôn xao những tin nhắn vận động phụ huynh học sinh "đóng góp"

Phản ánh với PV Người Lao Động, nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Chi Lăng (phường Tân Thông Hội, TP HCM) cho biết ở nhiều lớp học, không chỉ ban đại diện phụ huynh vận động đóng góp vô lý mà cả giáo viên chủ nhiệm cũng thực hiện thu chi không theo quy định.

Từ dán tường đến sơn tường, ốp sàn...

Theo một số phụ huynh học sinh lớp 5/6 Trường Tiểu học Chi Lăng, hôm 1-9, họ nhận được thông báo của ban đại diện phụ huynh cho biết cô chủ nhiệm thông tin các phòng học khối lớp 5 sẽ sơn lại để đồng bộ, sạch sẽ, không dán tường như lúc đầu. Chi phí dán tường dự kiến 2-3 triệu đồng, trong khi chi phí sơn tường khoảng 5 triệu đồng nên các lớp đề xuất sơn hết.

Với chi phí đó, nhiều phụ huynh đã đóng góp trung bình mỗi người 200.000 đồng để sơn tường. Tuy nhiên, theo một phụ huynh, họ nghĩ vậy đã xong nhưng ngay sau đó, ban đại diện lớp lại cho biết: "Lúc đầu thống nhất chỉ sơn lthôi nhưng nhà trường đề xuất các lớp nên ốp tường và sàn luôn để tạo mỹ quan, sạch đẹp, đồng bộ giữa các khối".

Tin nhắn trong nhóm lớp 5/6 về việc vận động phụ huynh

Các phụ huynh thông tin với chi phí sơn tường như thỏa thuận ban đầu, họ đã đóng góp hơn 9,5 triệu đồng, song với yêu cầu mới là ốp tường và sàn thì cần thêm hơn 7 triệu đồng. Thành viên ban đại diện phụ huynh lớp nhắn trong nhóm: "Lớp chúng ta có 45 bạn. Mỗi phụ huynh chúng ta cùng nhau chung tay đóng góp thêm mỗi người khoảng 200.000 đồng thì sẽ đủ kinh phí thực hiện công trình này để cô và trò có phòng học sạch sẽ như các lớp khác".

Điều đáng nói là dù nhiều phụ huynh có ý kiến phản đối việc đóng thêm tiền nhưng các ban đại diện tiếp tục nhắn số tài khoản để nhận đóng góp. "Các con chỉ học hết năm nay là ra trường nhưng ban đại diện bày vẽ quá nhiều thứ, trong đó có những thứ không thật sự cần thiết với học sinh" - một phụ huynh than phiền.

Phụ huynh không tham gia, con "được ưu tiên xếp vào lớp có cơ sở vật chất cơ bản"

Không chỉ lớp 5/6, một số phụ huynh học sinh lớp 1/5 cũng phản ánh về những khoản chi vô lý ở lớp này. Thậm chí, giáo viên chủ nhiệm còn có những lời nhắn "khó hiểu".

Theo phản ánh, vào đầu năm học, một vài phụ huynh lớp 1/5 đứng ra vận động đóng góp mua sắm tủ giáo viên, tủ bán trú; mua máy in; sơn cửa lớp, ốp sàn, ốp tường...

Phụ huynh cho biết một số người đã đóng góp với các mức khác nhau vào số tài khoản của giáo viên chủ nhiệm. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm đã gửi các hóa đơn thanh toán vào nhóm lớp. Các hóa đơn thể hiện đã thanh toán những khoản tiền mua tủ, tiền cọc tủ bán trú, tiền sơn cửa, tiền ốp sàn, ốp tường, tiền máy in...

Tin nhắn gây xôn xao của giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh

Giáo viên chủ nhiệm lớp 1/5 còn nhắn thêm: "Danh sách phụ huynh và chi phí hết bao nhiêu thì cô sẽ gửi phụ huynh sau...".

Theo nhiều phụ huynh lớp 1/5, việc giáo viên chủ nhiệm công khai tài khoản để nhận đóng góp của phụ huynh, dù thực hiện các công trình trang trí của lớp, cũng chưa đúng quy định.

Chưa kể, một số phụ huynh còn nhận được tin nhắn của giáo viên: "Mình trang trí lớp cho bé là bé sẽ học cả 5 năm. Phụ huynh tham gia đóng góp thì bé sẽ được học ở lớp như vậy cả 5 năm. Nếu bé lên lớp, có đổi lớp thì sẽ được xếp vào lớp có cơ sở vật chất như vậy luôn. Phụ huynh không tham gia thì bé sẽ được ưu tiên xếp vào lớp có cơ sở vật chất cơ bản của trường học công lập".

PV Báo Người Lao Động đang liên hệ với Ban Giám hiệu nhà trường để làm rõ những việc nêu trên.