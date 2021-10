Toyota Raize - Người bạn đồng hành đáng chờ đợi của gia đình trẻ Việt Nam

Xe đa dụng gầm cao đang là xu hướng không chỉ trên thế giới mà còn ở Việt Nam. Điều này có thể thấy rõ qua doanh số dòng SUV/crossover liên tục tăng trưởng trong nhiều năm qua. SUV/crossover có ưu điểm không gian rộng rãi, gầm cao dễ leo trèo, ngoại hình hầm hố, nhiều tiện nghi và công nghệ an toàn. Phù hợp với các gia đình thường là những dòng SUV/crossover 7 chỗ, nhưng với người trẻ, mới lập gia đình mua xe lần đầu, một chiếc SUV cỡ nhỏ như Toyota Raize sẽ vừa vặn về mọi mặt.

Theo Toyota, tên gọi "Raize" là sự kết hợp của hai chữ "Rise" - "vươn lên" và "Raise" - "khởi xướng", thể hiện mong muốn của hãng xe Nhật Bản tạo ra một mẫu SUV tiên phong đúng với phong cách sống hướng đến những điều mới mẻ và khác biệt của giới trẻ.

Toyota Raize sở hữu kiểu dáng trẻ trung và mạnh mẽ nhờ thừa hưởng nhiều đường nét từ "đàn anh" RAV4. Đầu xe ấn tượng mạnh qua thiết kế lưới tản nhiệt lớn, đèn pha LED xếp lớp thời thượng. Đuôi xe chỉn chu và gọn gàng. Viền dưới thân xe được ốp nhựa đen thể hiện rõ ràng chất SUV của Raize.

Hiểu được tâm lý mong muốn thể hiện cá tính của giới trẻ, hãng xe Nhật cung cấp tới 7 màu sơn để khách hàng lựa chọn, trong đó có cả những tông màu hiếm gặp như vàng, đỏ và xanh ngọc lam. Cùng với đó là tùy chọn sơn 2 tông màu với phần mui màu đen tạo cảm giác trẻ trung và sang trọng.

Thông số dài x rộng x cao lần lượt 4.030 x 1.710 x 1.635 (mm) của Toyota Raize nhờ đó, mẫu SUV cỡ nhỏ Nhật Bản sở hữu không gian cabin rộng rãi. Đây được đánh giá là nhu cầu thiết thực với gia đình tại Việt Nam.

Toyota Raize lại có bán kính vòng quay thấp hơn 400mm, cho phép những pha quay đầu gọn gàng hơn, hữu ích trong đô thị. Người trẻ, mới lập gia đình mua xe lần đầu đa số chưa có kinh nghiệm lái, vì thế đây hoàn toàn có thể coi là lợi thế của Raize bên cạnh những điểm cộng đặc trưng về tầm nhìn cao, thoáng, dễ dàng nắm bắt tình hình giao thông xung quanh.

Sau Corolla Cross, Raize tiếp tục là ví dụ cho thấy xe Toyota tại Việt Nam không còn nghèo nàn tiện nghi. Một mẫu SUV hạng A nhưng được ưu ái với màn hình giải trí 9 inch kết nối điện thoại thông minh Apple CarPlay và Android Auto. Cụm đồng hồ trang bị màn hình đa thông tin 7 inch với 4 chế độ hiển thị và khả năng ghi nhớ, thông báo ngày kỷ niệm và số km đã đi, trong khi đối thủ vốn nổi tiếng nhiều "option" chỉ trang bị màn hình đa thông tin 3,5 inch.

Nhằm mang lại nhiều cảm xúc hơn cho những khách hàng trẻ, Toyota trang bị cho Raize khởi động nút bấm, chìa khóa thông minh, lẫy chuyển số sau vô-lăng và chế độ lái Power. Đây cũng là chi tiết có thể khẳng định, Toyota hoàn toàn tự tin mang đến trải nghiệm thể thao cho người lái dù động cơ là loại tăng áp 1.0L. Động cơ này cho công suất 98 mã lực và mô-men xoắn 140Nm. Hộp số D-CVT là công nghệ độc quyền mang đến khả năng tăng tốc mạnh mẽ ở dải tốc độ thấp, giảm tối đa độ trễ và tiết kiệm nhiên liệu, êm ái ở dải tốc độ cao.

Sức hút của Toyota Raize còn đến từ công nghệ an toàn. Bên cạnh những tính năng an toàn cơ bản như ABS, EBD, BA, VSC, camera lùi … Raize còn được trang bị thêm hai tính năng an toàn cao cấp vốn chỉ có trên những dòng xe đắt tiền là cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Nhờ đó, người lái xe và hành khách luôn được hỗ trợ và bảo vệ tốt nhất mỗi khi lái xe ra đường.

Với những ưu điểm kể trên, không khó hiểu vì sao Raize lập tức gây sốt sau khi Toyota xác nhận sẽ đưa dòng xe này về Việt Nam. Trên các hội nhóm về xe cộ có hàng trăm, hàng nghìn cuộc thảo luận về mẫu SUV cỡ nhỏ của Toyota, chủ yếu xuất phát từ nhóm khách hàng đang phân vân chọn mua mẫu ô tô đầu đời.

Anh Nguyễn Khanh, 28 tuổi, sống tại Hà Nội, cho biết: "Tôi đã có ý định mua ô tô để hai vợ chồng đi lại từ đầu năm nay, nhưng nghe tin đồn Toyota Raize sắp về nước nên quyết định chờ. Mẫu xe này thỏa mãn nhiều yêu cầu mà gia đình tôi đặt ra: thiết kế đẹp, gầm cao, khoang cabin rộng rãi chở được nhiều đồ và công nghệ an toàn đầy đủ".

Anh cho rằng, động cơ tăng áp 1.0L không phải nhược điểm khi đã trang bị trên nhiều dòng xe hãng khác như Ford EcoSport hay Nissan Almera và đều nhận được đánh giá tích cực. "Tôi rất háo hức lái thử dòng xe này trước khi ‘xuống’ tiền", anh nói.

Ngoài những ưu điểm kể trên, chị Tú Minh, 30 tuổi, sống tại Hà Nội, phân tích: "Khi nói ra ý định mua ô tô lần đầu, bạn bè tôi khuyên nên chờ Toyota Raize. Thứ nhất, SUV cỡ nhỏ dễ lái và không quá tốn kém chi phí như SUV 7 chỗ. Thứ hai, xe Toyota vốn ít phát sinh chi phí vì tiết kiệm nhiên liệu, sửa chữa, bảo dưỡng dễ dàng và ít tốn kém so với xe cùng phân khúc. Người mua ô tô lần đầu bao giờ cũng gặp cảnh ‘sốc’ chi phí khi chuyển từ xe máy lên ô tô, nhưng tôi tin Toyota Raize sẽ giảm bớt được phần nào điều đó".

Trước khi đến Việt Nam, Toyota Raize đang rất thành công ở Nhật Bản và Indonesia. Đáng chú ý nhất là thành tích doanh số hơn 120.000 xe tại Nhật Bản năm 2020, xếp thứ hai trên thị trường. Khách hàng Nhật mua dòng xe này phải chờ đến 4 tháng mới có thể nhận xe.

Kịch bản này dễ lặp lại tại Việt Nam bởi cả nước có gần 100 triệu dân nhưng chỉ có hơn 4,2 triệu ô tô lưu hành, theo thống kê tháng 8/2021 của Cục Đăng kiểm. Tỷ lệ sở hữu ô tô thấp, đồng nghĩa nhu cầu mua ô tô lần đầu còn rất lớn. Đây là cơ hội để Toyota Raize vươn lên, chiếm lĩnh vị trí trong "top" 10 xe bán chạy hàng tháng tại Việt Nam.