"Toyota cùng em học An toàn giao thông" 2023 đến với học sinh 8 tỉnh thành

Chương trình được tổ chức dành cho học sinh cấp tiểu học, nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông, qua đó nâng cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành những quy định khi tham gia giao thông.



Chương trình năm nay bao gồm vòng thi cấp tỉnh và vòng giao lưu cấp quốc gia. Vòng thi cấp tỉnh được tổ chức từ tháng 12/2023 đến tháng 1/2024 tại 8 tỉnh thành Đà Nẵng, Hưng Yên, Kiên Giang, Đồng Tháp, Lào Cai, Bắc Giang, Nghệ An và Đắk Lắk. Tại đây, các học sinh sẽ tập trung tìm hiểu kiến thức & kỹ năng tham gia giao thông an toàn; Vẽ tranh tập thể theo đề tài an toàn giao thông và thuyết trình về nội dung bức tranh; Trình diễn, thể hiện năng khiếu thơ ca, hò, vè về chủ đề an toàn giao thông. Bên cạnh đó, giáo viên sẽ được thực hành 1 hoạt động về giáo dục

an toàn giao thông và tham gia hội thảo về "Đổi mới phương pháp giáo dục an toàn giao thông trong trường tiểu học".

Vòng giao lưu cấp quốc gia dự kiến được tổ chức vào tháng 3/2024 với sự tham gia của 8 đội đại diện của 8 tỉnh thành. Trong chương trình năm nay, các trò chơi được thiết kế hấp dẫn cùng với phần giao lưu tăng sự tương tác và có tính giáo dục cao. Các em học sinh sẽ được truyền cảm hứng trong việc học và ghi nhớ các kỹ năng tham gia giao thông cùng các vị khách mời đặc biệt. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ triển khai trò chơi trực tuyến nhằm tiếp cận với đông đảo học sinh trên nền tảng online.

Áp dụng phương pháp giáo dục "học mà chơi, chơi mà học" cùng cách tiếp cận tự nhiên, nhẹ nhàng, sau 19 năm triển khai cho gần 5 triệu học sinh tại hơn 460 trường tiểu học thuộc 61 tỉnh thành trên cả nước, chương trình đã ghi nhận những kết quả tích cực, chung tay giáo dục nâng cao ý thức, kỹ năng tham gia giao thông

an toàn cho thế hệ trẻ và chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh, qua đó góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.