Top máy hút bụi công nghiệp cho nhà xưởng đáng mua hiện nay

Dưới đây là một số mẫu máy đáng tham khảo trên thị trường hiện nay.

Máy hút bụi công nghiệp cho nhà xưởng Kumisai KMS40

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 1600W

Điện áp: 220V - 50Hz

Số động cơ: 1

Lưu lượng khí: 110 lít/giây

Dung tích thùng chứa: 40L

Đường kính thùng chứa: ф345mm

Lọc bụi: Túi vải

Chất liệu thùng chứa: Nhựa PP

Độ dài dây điện: 8 - 10m

Kích thước: 430 x 430 x 780mm

Trọng lượng: 12.2 Kg

Kumisai KMS40

Kumisai KMS40 được đánh giá cao nhờ thiết kế gọn gàng, độ bền tốt và khả năng làm sạch hiệu quả. Với công suất 1600W cùng lưu lượng khí đạt 110 lít/giây, máy giúp hút bụi nhanh chóng trong các khu vực như nhà xưởng, kho hàng, xưởng sản xuất.

Bên cạnh đó, thùng chứa dung tích 40L làm từ nhựa PP chắc chắn, hạn chế nứt vỡ khi va chạm. Dây điện dài tới 10m giúp người dùng di chuyển linh hoạt khi vệ sinh những khu vực rộng mà không cần thay đổi ổ cắm liên tục.

Mức giá: 2.400.000 VNĐ

Tham khảo các mẫu máy hút bụi công nghiệp khác tại:

https://kumisai.vn/may-hut-bui-cong-nghiep

Máy hút bụi công nghiệp cho nhà xưởng DQC - TECH 702H

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 3000W

Điện áp: 220V-50Hz

Lưu lượng khí: 270 Lít/giây

Độ ồn: 75dB

Dung tích thùng chứa: 70L

DQC - TECH 702H

DQC - TECH 702H là dòng máy hút bụi đời mới hiện đại, phù hợp cho những không gian làm việc có diện tích lớn. Với công suất 3000W và lưu lượng khí 270 lít/giây, thiết bị mang lại khả năng hút bụi mạnh mẽ, hỗ trợ làm sạch nhanh các khu vực sản xuất.

Ngoài ra, máy có khả năng hút khô và hút nước, giúp xử lý hiệu quả nhiều loại bụi bẩn khác nhau. Dung tích thùng chứa 70L cùng chất liệu inox bền bỉ giúp máy hoạt động ổn định trong môi trường công nghiệp.

Mức giá: 4.500.000 VNĐ

Máy hút bụi công nghiệp cho nhà xưởng Palada PD 802J-3

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 4200W

Điện áp: 220V-240V

Lưu lượng khí: 390L/s

Dung tích thùng chứa: 80L

Đường kính thùng chứa: 440mm

Đường kính ống hút: Φ40

Lực hút chân không: 350mbar

Dây điện: 8-10m

Kích thước: 63x55x107cm

Trọng lượng: 29,5 Kg

Palada PD 802J-3

Palada PD 802J-3 gây ấn tượng với thiết kế chắc chắn và dung tích thùng chứa lớn lên đến 80L. Vì vậy bạn có thể thu gom lượng lớn bụi bẩn và rác thải trong quá trình vệ sinh nhà xưởng mà không cần dừng máy để đổ rác nhiều lần.

Không chỉ vậy, máy trang bị công suất 4200W cùng lưu lượng khí 390L/s, đảm bảo khả năng hút bụi mạnh mẽ. Dây điện dài 8-10m và hệ thống bánh xe giúp việc di chuyển và vệ sinh trong không gian rộng trở nên thuận tiện hơn.

Mức giá: 7.900.000 VNĐ

Máy hút bụi công nghiệp cho nhà xưởng IPC GS 3/62 W&D

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 3600W

Điện áp: 220-240V

Khả năng hút nước: 2380mmH2O

Lưu lượng khí: 600 m³/h

Dung tích thùng chứa: 62 lít

Dây điện: 8.5m

Độ ồn: 74dB

Kích thước: 55x60x96 cm

Trọng lượng: 24kg

IPC GS 3/62 W&D là dòng máy hút bụi công nghiệp đa năng được thiết kế để đáp ứng những yêu cầu làm sạch khắt khe nhất. Với hệ thống động cơ mạnh mẽ cho tổng công suất hút lên tới 3600W, thiết bị dễ dàng xử lý triệt để các loại bụi bẩn hỗn hợp và chất lỏng khó xử lý.

Điểm ưu việt hơn chính là lưu lượng khí đạt 600 m³/h, cho phép làm sạch diện tích rộng trong thời gian ngắn mà vẫn đảm bảo độ bền bỉ cao khi vận hành liên tục trên nguồn điện dân dụng.

Mức giá: 11.500.000 VNĐ

Máy hút bụi công nghiệp cho nhà xưởng Kumisai KMS 300

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 3000W

Điện áp: 380V/50Hz

Lưu lượng khí: 88 L/s

Dung tích thùng chứa: 100 lít

Lực hút chân không: 270 mbar

Độ ồn: 85 dB

Kích cỡ đóng gói: 1200x470x950mm

Trọng lượng: 86 Kg

Kumisai KMS 300

Kumisai KMS 300 là dòng máy hút bụi công nghiệp được thiết kế chuyên dụng cho các khu vực sản xuất có diện tích lớn. Máy có công suất 3000W, lực hút chân không 270 mbar, giúp dễ dàng xử lý bụi bẩn, rác thải công nghiệp và các loại bụi mịn trong quá trình sản xuất.

Không chỉ mạnh mẽ, thiết bị còn được thiết kế với thùng chứa 100 lít cùng kết cấu chắc chắn, phù hợp cho quá trình làm việc liên tục.

Mức giá: 51.000.000 VNĐ

Tóm lại, việc trang bị máy hút bụi công nghiệp cho nhà xưởng là giải pháp tối ưu để duy trì không gian làm việc chuyên nghiệp và sạch sẽ. Không chỉ giúp bảo vệ hệ thống máy móc khỏi bụi bẩn, thiết bị này còn là "lá chắn" quan trọng cho sức khỏe của người lao động.

Công ty TNHH Kumisai Việt Nam

Địa chỉ: Ngõ 65 Đường Lăng Hiển Linh, Thôn 1, Xã Sơn Đồng, TP Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 0982 090 819 - 0983 898 758