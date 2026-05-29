Top máy hút bụi công nghiệp cho nhà xưởng đáng mua hiện nay
Máy hút bụi công nghiệp cho nhà xưởng đóng vai trò quan trọng trong việc vệ sinh và duy trì môi trường làm việc. Công cụ này có khả năng hút bụi khô ướt, rác vụn hoặc các loại bụi công nghiệp với hiệu suất cao, giúp tiết kiệm thời gian và công sức so với các phương pháp vệ sinh thủ công.
Dưới đây là một số mẫu máy đáng tham khảo trên thị trường hiện nay.
Máy hút bụi công nghiệp cho nhà xưởng Kumisai KMS40
Thông số kỹ thuật:
Công suất: 1600W
Điện áp: 220V - 50Hz
Số động cơ: 1
Lưu lượng khí: 110 lít/giây
Dung tích thùng chứa: 40L
Đường kính thùng chứa: ф345mm
Lọc bụi: Túi vải
Chất liệu thùng chứa: Nhựa PP
Độ dài dây điện: 8 - 10m
Kích thước: 430 x 430 x 780mm
Trọng lượng: 12.2 Kg
Kumisai KMS40 được đánh giá cao nhờ thiết kế gọn gàng, độ bền tốt và khả năng làm sạch hiệu quả. Với công suất 1600W cùng lưu lượng khí đạt 110 lít/giây, máy giúp hút bụi nhanh chóng trong các khu vực như nhà xưởng, kho hàng, xưởng sản xuất.
Bên cạnh đó, thùng chứa dung tích 40L làm từ nhựa PP chắc chắn, hạn chế nứt vỡ khi va chạm. Dây điện dài tới 10m giúp người dùng di chuyển linh hoạt khi vệ sinh những khu vực rộng mà không cần thay đổi ổ cắm liên tục.
Mức giá: 2.400.000 VNĐ
Máy hút bụi công nghiệp cho nhà xưởng DQC - TECH 702H
Thông số kỹ thuật:
Công suất: 3000W
Điện áp: 220V-50Hz
Lưu lượng khí: 270 Lít/giây
Độ ồn: 75dB
Dung tích thùng chứa: 70L
DQC - TECH 702H là dòng máy hút bụi đời mới hiện đại, phù hợp cho những không gian làm việc có diện tích lớn. Với công suất 3000W và lưu lượng khí 270 lít/giây, thiết bị mang lại khả năng hút bụi mạnh mẽ, hỗ trợ làm sạch nhanh các khu vực sản xuất.
Ngoài ra, máy có khả năng hút khô và hút nước, giúp xử lý hiệu quả nhiều loại bụi bẩn khác nhau. Dung tích thùng chứa 70L cùng chất liệu inox bền bỉ giúp máy hoạt động ổn định trong môi trường công nghiệp.
Mức giá: 4.500.000 VNĐ
Máy hút bụi công nghiệp cho nhà xưởng Palada PD 802J-3
Thông số kỹ thuật:
Công suất: 4200W
Điện áp: 220V-240V
Lưu lượng khí: 390L/s
Dung tích thùng chứa: 80L
Đường kính thùng chứa: 440mm
Đường kính ống hút: Φ40
Lực hút chân không: 350mbar
Dây điện: 8-10m
Kích thước: 63x55x107cm
Trọng lượng: 29,5 Kg
Palada PD 802J-3 gây ấn tượng với thiết kế chắc chắn và dung tích thùng chứa lớn lên đến 80L. Vì vậy bạn có thể thu gom lượng lớn bụi bẩn và rác thải trong quá trình vệ sinh nhà xưởng mà không cần dừng máy để đổ rác nhiều lần.
Không chỉ vậy, máy trang bị công suất 4200W cùng lưu lượng khí 390L/s, đảm bảo khả năng hút bụi mạnh mẽ. Dây điện dài 8-10m và hệ thống bánh xe giúp việc di chuyển và vệ sinh trong không gian rộng trở nên thuận tiện hơn.
Mức giá: 7.900.000 VNĐ
Máy hút bụi công nghiệp cho nhà xưởng IPC GS 3/62 W&D
Thông số kỹ thuật:
Công suất: 3600W
Điện áp: 220-240V
Khả năng hút nước: 2380mmH2O
Lưu lượng khí: 600 m³/h
Dung tích thùng chứa: 62 lít
Dây điện: 8.5m
Độ ồn: 74dB
Kích thước: 55x60x96 cm
Trọng lượng: 24kg
IPC GS 3/62 W&D là dòng máy hút bụi công nghiệp đa năng được thiết kế để đáp ứng những yêu cầu làm sạch khắt khe nhất. Với hệ thống động cơ mạnh mẽ cho tổng công suất hút lên tới 3600W, thiết bị dễ dàng xử lý triệt để các loại bụi bẩn hỗn hợp và chất lỏng khó xử lý.
Điểm ưu việt hơn chính là lưu lượng khí đạt 600 m³/h, cho phép làm sạch diện tích rộng trong thời gian ngắn mà vẫn đảm bảo độ bền bỉ cao khi vận hành liên tục trên nguồn điện dân dụng.
Mức giá: 11.500.000 VNĐ
Máy hút bụi công nghiệp cho nhà xưởng Kumisai KMS 300
Thông số kỹ thuật:
Công suất: 3000W
Điện áp: 380V/50Hz
Lưu lượng khí: 88 L/s
Dung tích thùng chứa: 100 lít
Lực hút chân không: 270 mbar
Độ ồn: 85 dB
Kích cỡ đóng gói: 1200x470x950mm
Trọng lượng: 86 Kg
Kumisai KMS 300 là dòng máy hút bụi công nghiệp được thiết kế chuyên dụng cho các khu vực sản xuất có diện tích lớn. Máy có công suất 3000W, lực hút chân không 270 mbar, giúp dễ dàng xử lý bụi bẩn, rác thải công nghiệp và các loại bụi mịn trong quá trình sản xuất.
Không chỉ mạnh mẽ, thiết bị còn được thiết kế với thùng chứa 100 lít cùng kết cấu chắc chắn, phù hợp cho quá trình làm việc liên tục.
Mức giá: 51.000.000 VNĐ
Tóm lại, việc trang bị máy hút bụi công nghiệp cho nhà xưởng là giải pháp tối ưu để duy trì không gian làm việc chuyên nghiệp và sạch sẽ. Không chỉ giúp bảo vệ hệ thống máy móc khỏi bụi bẩn, thiết bị này còn là "lá chắn" quan trọng cho sức khỏe của người lao động.
