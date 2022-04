Top 9 thực phẩm ”vàng” nuôi dưỡng tử cung chị em nên ăn hàng ngày để sẵn sàng đón thai kì khỏe mạnh

Tử cung là cơ quan sinh sản quan trọng đóng vai trò trung tâm trong hệ thống sinh sản nữ giới. Vì vậy, để sẵn sàng đón thai nhi khỏe mạnh cũng như việc cân bằng nội tiết, phái nữ luôn phải đảm bảo tốt nhất cho sức khỏe tử cung.

Dưới đây là top 9 thực phẩm "vàng" giúp tử cung khỏe mạnh mà chị em nên bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày.

1. Thực phẩm giàu chất xơ

Một chế độ ăn uống giàu chất xơ sẽ giúp đào thải độc tố ra khỏi cơ thể đồng thời loại bỏ estrogen dư thừa, góp phần ngăn cản sự hình thành nên u xơ tử cung, giúp tử cung khỏe mạnh.

Các loại đậu, rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt là nguồn chất xơ phong phú. Bạn nên lựa chọn thực phẩm hữu cơ để tránh hóa chất và thuốc trừ sâu – tác nhân hạn chế cơ hội thụ thai. Ngoài ra, bạn nên uống khoảng 8-10 ly nước lọc mỗi ngày để hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

2. Trái cây

Trái cây rất giàu vitamin C và bioflavonoid có thể cản trở sự phát triển của u xơ tử cung và bình thường hóa nồng độ estrogen. Bioflavonoid cũng ngăn ngừa ung thư buồng trứng và giúp cho hệ thống sinh sản khỏe mạnh hơn. Hãy ăn nhẹ các loại trái cây giữa các bữa ăn chính, khi bạn cảm thấy đói.

3. Rau, củ

Rau củ là nguồn cung cấp canxi, kali, magie và vitamin tuyệt vời và cũng là những thực phẩm giúp tử cung khỏe mạnh. Một chế độ ăn giàu rau củ sẽ giúp hạn chế sự phát triển của u xơ tử cung. Những loại rau như đậu, bắp cải, bông cải xanh rất giàu phytoestrogen – chất có khả năng cạnh tranh với estrogen nội sinh của cơ thể. Vì vậy, phytoestrogen có thể làm giảm nồng độ estrogen, giúp ngăn chặn sự phát triển của khối u trong tử cung.

Bên cạnh đó, cải xoăn, cải bó xôi, rau họ cải… cũng giúp duy trì sự cân bằng kiềm trong tử cung, cung cấp các khoáng chất cần thiết cho hoạt động tối ưu của hệ thần kinh. Bạn nên ăn đa dạng nhiều loại rau xanh khác nhau để tăng hấp thu tất cả các dưỡng chất cần thiết, trong đó có axit folic, đảm bảo cho tử cung sẵn sàng nuôi dưỡng một thai nhi khỏe mạnh.



4. Trà xanh

Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa vừa giúp duy trì tử cung khỏe mạnh vừa hỗ trợ điều trị u xơ tử cung.

Theo các chuyên gia thảo dược, phụ nữ bị u xơ tử cung uống trà xanh đều đặn trong 8 tuần có thể giảm nhẹ tình trạng xơ tử cung.

5. Các sản phẩm sữa

Các sản phẩm từ sữa như sữa chua, phô mai, sữa và bơ là những thực phẩm giúp tử cung khỏe mạnh. Bởi chúng giàu canxi và vitamin D. Trong khi canxi giữ cho xương khỏe mạnh thì vitamin D đóng vai trò ngăn ngừa u xơ tử cung. Bên cạnh đó, phái đẹp cũng cần vitamin D để cơ thể có thể hấp thụ canxi tốt nhất.

6. Cá nước lạnh

Cá nước lạnh như cá thu và cá hồi cũng là thực phẩm giúp tử cung khỏe mạnh bởi chúng rất giàu axit béo omega-3 có tác dụng làm giảm sự sản sinh ra prostaglandin trong cơ thể phụ nữ.

Prostaglandin là một chất nội tiết gây co thắt của tử cung. Đôi khi, do mức độ nghiêm trọng của các cơn co thắt, làm tử cung sai vị trí sinh lý bình thường.



7. Chanh

Chúng ta đều biết rằng chanh rất giàu vitamin C, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Vitamin C cũng hỗ trợ cải thiện khả năng miễn dịch của tử cung, tránh nhiễm vi khuẩn và ngăn ngừa nhiễm trùng tử cung. Bạn có thể uống một cốc nước chanh ấm vào buổi sáng để cải thiện sức khỏe tử cung.

8. Các loại hạt

Bạn nên ăn các loại hạt như hạnh nhân, hạt lanh và hạt điều vì chúng rất giàu axit béo omega-3 và cholesterol tốt. Các axit béo omega-3 sẽ giúp loại bỏ u xơ tử cung cũng như ngăn ngừa ung thư tử cung.

Lượng cholesterol tốt duy trì nồng độ cholesterol trong huyết thanh và ngăn ngừa tình trạng sinh non hoặc sinh trẻ nhẹ cân.



9. Dầu thầu dầu

Dầu thầu dầu hỗ trợ điều trị u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ngoài ra, sự hiện diện của axit ricinoleic có trong dầu thầu dầu cũng giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, chống nhiễm trùng cho tử cung.

