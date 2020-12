Top 8 trường đại học tốt nhất tại New Zealand không nên bỏ qua, đặc biệt học sinh Việt có thể được tuyển thẳng nhờ tham dự chương trình này

Đất nước New Zealand an toàn, thân thiện, nhiều năm liền dẫn đầu khối các nước nói tiếng Anh, và thuộc top 3 thế giới về giáo dục chuẩn bị cho tương lai (theo Bảng xếp hạng của Economist Intelligence Unit). New Zealand trở thành điểm đến du học lý tưởng của học sinh sinh viên quốc tế, trong đó có Việt Nam.



Một điều thú vị, thành công của giáo dục New Zealand là đất nước này chỉ có 8 trường đại học và tất cả đều lọt vào danh sách những trường được đánh giá tốt trên thế giới: Đại học Công nghệ Auckland (AUT); Đại học Auckland; Đại học Massey; Đại học Waikato; Đại học Victoria Wellington; Đại học Canterbury; Đại học Lincoln; Đại học Otago.

Với nền giáo dục đẳng cấp thế giới, New Zealand nhận được nhiều sự quan tâm của phụ huynh và học sinh, sinh viên Việt Nam.

Đa số trường phải ký cam kết thực hiện Bộ quy chế bảo trợ và chăm sóc du học sinh do chính phủ đặt ra, đảm bảo quan tâm và hỗ trợ để các em có thể học tập tốt tại New Zealand.

Sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học ở New Zealand được các nhà tuyển dụng đánh giá cao về kiến thức chuyên môn, các kỹ năng thực tế, tư duy phản biện, sự tự tin, tính sáng tạo, mở ra cơ hội việc làm ngay tại New Zealand và trên toàn cầu.

Tính đến cuối năm 2019, có 3.040 học sinh sinh viên Việt Nam theo học tại New Zealand, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 35% sinh viên Việt Nam lựa chọn theo học tại các trường đại học New Zealand, phân bổ nhiều nhất ở các nhóm ngành như: Kinh doanh & Quản lý (Business & Management), Ngôn ngữ & Văn học (Language & Literature), Kinh doanh & Marketing (Sales & Marketing), Kế toán (Accountancy), Khoa học Máy tính (Computer Science), và Hệ thống Thông tin (Information Systems).

Thêm cơ hội cho học sinh Việt tiếp cận chương trình dự bị, vào thẳng đại học tại New Zealand

Từ vài năm trở lại đây, các trường đại học công lập tại New Zealand bắt đầu nhận học sinh Việt Nam đã tốt nghiệp THPT theo chương trình Phổ thông Việt Nam được nhập học trực tiếp vào năm thứ nhất, với một số điều kiện cụ thể tùy theo từng trường và từng ngành.

Tuy nhiên mới đây, chương trình hợp tác toàn cầu từ Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), Tổ chức NCUK và 8 trường Đại học New Zealand đã tạo điều kiện cho học sinh phổ thông được theo học chương trình Dự bị Đại học New Zealand ngay tại Việt Nam.

Theo đó, học sinh sinh viên khi hoàn thành khoá học Dự bị Đại học Quốc tế của NCUK tại Việt Nam với kết quả đạt yêu cầu tương ứng sẽ đảm bảo đủ điều kiện nhập học vào bất kỳ trường đại học nào của New Zealand.

8 trường đại học công lập New Zealand cũng đã công bố quỹ học bổng hàng năm lên đến 300.000 NZD (khoảng 4,5 tỷ đồng) dành riêng cho các học sinh quốc tế theo học chương trình.

Lộ trình học tập mới với chương trình Dự bị Đại học Quốc tế NCUK giúp vào thẳng các trường đại học New Zealand cho phép học sinh bắt đầu ngay khi vừa hoàn thành lớp 11 (hoặc lớp 12) tại Việt Nam. Nhờ đó, giúp tối ưu chi phí du học, cũng như mang lại các lợi ích khác như việc chuẩn bị tốt nhất về kiến thức, kỹ năng, phương pháp học cho các sinh viên tương lai khi đến học tập tại New Zealand.