Top 5 món đang gây sốt mùa chuyển lạnh: Giúp nhà sạch khuẩn, đồ thơm lâu và giá thì giảm sâu khó tin

Dưới đây là 5 sản phẩm hot nhất, giảm giá thật – dùng sướng thật.

1. Combo 3 nước xả vải Downy đậm đặc 1L – sale 42%

Tại sao hot: Thời tiết ẩm lạnh khiến quần áo lâu khô, dễ ám mùi. Downy đậm đặc đúng kiểu “cứu cánh” cho mùa này: thơm lâu, bám hương đều, giặt phơi trong phòng vẫn thơm như mới.

• Combo 3 túi và được chọn hương: Hoa Đêm – Giấc Ngủ Thư Thái – Tinh Khôi – Cotton – Nắng Mai…

• Đậm đặc, dùng tiết kiệm hơn hẳn loại thường

• Hợp cả máy lẫn giặt tay

• Giá đang giảm mạnh 42% – kiểu ưu đãi mà chị em đang “gom 2–3 combo để dùng cho cả mùa”

Mua tại: Lazada

2. Nước giặt xả MaxKleen 3.8kg – tặng thêm nước giặt xả 1.2kg – sale 32%

Điểm khiến chị em mê: Vừa giặt vừa xả trong 1 bước, cực hợp mùa lạnh vì không muốn tốn thời gian. Giặt xong mềm – thơm – sạch, đặc biệt là các loại áo len, đồ cotton.

• Hương thơm dễ chịu: Hoa nắng – Huyền diệu – Vườn sớm mai

• Giặt siêu sạch, bọt ít, xả nhanh

• Dung tích 3.8 kg, quá lời khi còn được tặng thêm 1.2 kg

• Giá giảm 32%, tính ra mua 1 nhưng dùng như 1.5

Mua tại: Lazada

3. Combo 2 túi nước giặt Lix Matic hương nước hoa 3.2kg – sale 24%

Tại sao ai cũng chốt: Mùa lạnh là lúc các loại mùi ẩm ẩm khó chịu “bám dai nhất”. Nước giặt Lix Matic hương nước hoa là kiểu giặt xong mở máy ra là thơm nức cả phòng.

• Công thức làm sạch mạnh, hợp máy giặt cửa ngang lẫn cửa trên

• Hương nước hoa sang, giữ lâu

• Túi 3.2 kg nhưng giá cực mềm nhờ giảm 24%

• Combo 2 túi dùng được rất lâu, tiết kiệm kiểu “nhìn mà khoái”

Nơi mua: Lazada

4. Combo 4 sáp thơm Glade Hello Kitty 180g – tặng sạc dự phòng – sale 15%

Lý do gây sốt: Trời chuyển lạnh, cửa đóng kín nên nhà dễ ẩm – bí – hôi đồ. Sáp thơm Glade bản Hello Kitty vừa thơm dịu, vừa decor xinh, đặt góc nào cũng hợp.

• 4 hũ đặt ở phòng khách, tủ giày, phòng ngủ, phòng tắm là đủ thơm 24/7

• Mùi nhẹ, không hắc • Hộp xinh, hợp vibe nhà trẻ – nhà nữ – nhà chung cư

• Đang sale 15%, nhưng điểm “wow” là… tặng kèm sạc dự phòng

• Combo kiểu “mua vì cần – nhưng vui vì được quà”

Nơi mua: Lazada

5. Combo 2 túi nước rửa chén Sunlight Thiên Nhiên 3.3kg + Sunlight Chanh 3.5kg – sale 2% (nhưng giá quá hời)

Vì sao vẫn nằm top dù giảm nhẹ: Mùa lạnh dầu mỡ bám rất dai, nhất là đồ nhựa. Sunlight công nghệ Rhamno Clean đúng kiểu “đánh bay dầu mỡ không cần kỳ mạnh”.

• 2 túi dung tích siêu lớn 3.3kg + 3.5kg

• Loại Thiên Nhiên cực lành tay • Loại Chanh mạnh mẽ, tẩy dầu hiệu quả

• Sale 2% nhưng giá combo rất đáng vì dung tích khủng, dùng cả mùa vẫn chưa hết

Nơi mua: Lazada

Kết: Mùa lạnh không phải là “mùa mùi”

Chỉ cần 5 món này: giặt thơm – xả bền – nhà sạch – phòng thơm – bếp gọn. Lại đúng dịp giảm giá sâu, nên chị em đang mua theo combo để tiết kiệm cả chục lần mua lẻ.