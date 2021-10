Top 5 lý do tại sao bạn nên sở hữu một chiếc nồi chiên hơi nước

Số 1: Bảo vệ và nâng cao sức khỏe cả gia đình



Sự lên ngôi của đồ ăn nhanh và thói quen ăn uống không lành mạnh đã khiến nhiều người gặp vấn đề sức khoẻ như thừa cân, béo phì, bệnh tim mạch…Lúc này, thiết lập nên thói quen ăn các món đồ lành mạnh, ít dầu mỡ nhưng vẫn bảo đảm đủ dưỡng chất là vô cùng cần thiết để bảo vệ sức khoẻ.

Nồi chiên hơi nước là sản phẩm duy nhất trên thị trường có sự kết hợp độc đáo của 2 giải pháp chế biến lành mạnh được ưa chuộng nhất hiện nay: chiên không dầu và hấp.

Chiên không dầu được coi là cứu tinh của vóc dáng và sức khỏe bởi nó giúp giảm đến 95% lượng dầu mỡ dư thừa có trong bữa ăn hàng ngày. Trong khi đó, phương pháp hấp cũng được ưu ái khi giúp bảo toàn nguyên vẹn hương vị tươi ngon cũng như dưỡng chất có trong thực phẩm. Tuy không sử dụng dầu để chiên nhưng món ăn chế biến bằng nồi chiên hơi nước vẫn bảo đảm hương vị thơm ngon, giòn tan bên ngoài, mềm ẩm và mọng nước bên trong.

Sử dụng nồi chiên hơi nước cho đồ ăn thơm ngon, dinh dưỡng, hạn chế dầu mỡ

Thường xuyên chế biến bằng cách hấp và chiên không dầu thay vì luộc, chiên dầu, xào...giúp bạn có được những bữa ăn lành mạnh, hạn chế dầu mỡ và tối ưu dinh dưỡng có trong thực phẩm.

Số 2: Tiết kiệm thời gian

Nếu như trước đây, để nấu được một bữa ăn hoàn chỉnh với đầy đủ nhóm chất và các món cơ bản, bạn sẽ mất khá nhiều thời gian chuẩn bị, nấu nướng và dọn dẹp thì giờ đây với sự góp mặt của nồi chiên hơi nước, việc nấu nướng trở nên cực kỳ đơn giản và tiết kiệm thời gian. Nồi được cài đặt sẵn rất nhiều chế độ dành cho những thực phẩm phổ biến hằng ngày cùng 4 chế độ chỉnh tay, chỉ cần sơ chế đồ ăn và chọn chế độ phù hợp là bạn đã có được một bữa ăn ngon khỏe. Trong thời gian chờ đồ ăn chín, bạn hoàn toàn có thể tranh thủ để làm các việc khác vì nồi hoạt động độc lập, bạn không cần canh chừng tốn thời gian và công sức.

Đa dạng chế độ giúp bạn nấu nướng tiết kiệm thời gian

Số 3: Tiết kiệm chi phí, thay thế 10 loại thiết bị nhà bếp khác nhau

Bằng việc sở hữu cho mình một chiếc nồi chiên hơi nước, bạn đã có thể nướng, chiên không dầu và hấp. Sự tích hợp này về cơ bản đã thay thế đến 10 loại thiết bị nhà bếp, từ lò nướng, nồi chiên không dầu, nồi hấp, nồi chiên dầu, xoong chảo các loại, máy nướng bánh mì, lò vi sóng, máy làm bỏng ngô, máy sấy hoa quả, máy ủ sữa chua.

Đa dạng chế độ, đa dạng tính năng, thay thế 10 loại thiết bị nhà bếp

Việc tích hợp đa chức năng trong cùng một sản phẩm giúp bạn tiết kiệm khá nhiều chi phí mua sắm, đồng thời cho trải nghiệm nấu nướng tiện lợi, nhàn hạ và nhanh chóng.

Số 4: Vật liệu an toàn, cao cấp

Đun nấu đồ ăn trong môi trường nhiệt độ cao rất cần đến các thiết bị an toàn bởi dưới tác động của nhiệt độ, nếu thiết bị không bảo đảm độ an toàn sẽ dễ phát sinh ra các chất gây hại cho sức khỏe. Hiểu được điều dó, tất cả các dòng nồi chiên hơi nước của Kalite đều được sản xuất từ những vật liệu cao cấp và an toàn nhất. Phần khoang nồi được làm từ inox 304 - loại inox đã được chứng nhận an toàn và được ứng dụng rộng rãi trong y tế. Các khay đi kèm cũng được phủ chống dính PFOA/PFOS Free, được chứng nhận không chứa chất gây ung thư và thân thiện với sức khoẻ người dùng. Các sản phẩm nồi chiên hơi nước đến tay người tiêu dùng đều đã được kiểm định qua quy trình khắt khe và được chứng nhận bảo đảm an toàn.

Vật liệu cao cấp, bảo đảm an toàn sức khoẻ

Số 5: Vệ sinh tiện lợi, dễ dàng

Việc dọn dẹp bếp sau mỗi lần nấu nướng hay vệ sinh các thiết bị nhà bếp sau thời gian dài sử dụng không chỉ tốn thời gian mà còn mất rất nhiều công sức. Tuy nhiên khi sử dụng nồi chiên hơi nước, bạn hoàn toàn không cần lo lắng đến vấn đề vệ sinh. Bằng mẹo tận dụng hơi nước siêu nhiệt, bạn chỉ cần kích hoạt chế độ hấp trong khoảng ba phút, hơi nóng sẽ làm mềm nhanh chóng các vết bẩn, dầu mỡ bám quanh thành nồi. Sau đó, bạn chỉ cần lau lại bằng một chiếc khăn mềm là xong. Đối với các khay đựng đồ ăn, việc dọn rửa cũng rất dễ dàng bởi phụ kiện của nồi đều được phủ chống dính cao cấp giúp vết bẩn không bám dính, dễ dàng bị rửa trôi.

Hơi nước siêu nhiệt làm mềm chất bẩn, vệ sinh dễ dàng

Kalite là thương hiệu phân phối các sản phẩm nồi chiên hơi nước lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Thương hiệu Kalite hiện đang có nhiều dòng nồi chiên hơi nước với dung tích và giá cả khác nhau, phù hợp với mọi nhu cầu của người dùng. Bạn có thể dễ dàng tìm hiểu các thông tin liên quan đến nội chiến hơi nước tại: https://kalite.vn/noi-chien-hoi-nuoc-kalite-steam-hang-dau/?Afamily=

Thông tin liên hệ:

Hotline: 19001850

Website: kalite.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/kalite.vn