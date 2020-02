Top 4 cung Hoàng đạo lười biếng không ai bằng nhưng cuộc đời gặt hái thành công khiến mọi người xung quanhh phải ngước mắt nhìn

Thiên Yết (23/10 – 21/11)

Từ thời cắp sách đến trường, Thiên Yết đã không phải là một học sinh siêng năng và chăm chỉ. Họ chỉ học để đối phó với những bộ môn mà mình không có hứng thú để dành thời gian làm những việc khác có "ý nghĩa" hơn đối với họ. Tuy nhiên, Thiên Yết may mắn được thiên phú cho một khối óc thông minh và đầy trí tuệ. Họ sử dụng trí khôn của mình để giải quyết mọi việc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Chính vật nên thành tích của Thiên Yết lúc nào cũng khiến mọi người xung quanh nể phục. Dù ham chơi nhưng Thiên Yết là người trưởng thành, biết suy nghĩ và lúc nào cũng vạch ra định hướng tương lai cho bản thân. Khi đã xác định được hướng đi, Thiên Yết sẽ nỗ lực hết mình để đạt được điều mình muốn. Sự tham vọng sẽ trở thành động lực giúp họ tiến về phía trước và tất nhiên, Thiên Yết sớm muộn cũng đi đến đích, gặt hái được thành công khiến ai cũng phải trầm trồ.

Bạch Dương (21/3 - 20/4)

Bạch Dương là người năng động và năng nổ trong các hoạt động tập thể nên đôi khi họ có phần lơ đãng trong việc học tập. Thành công trong cuộc sống của Bạch Dương hầu hết đều nhờ vào tài quảng giao của họ. Mỗi luc gặp khó khăn, các mối quan hệ xã hội sẽ ra tay giúp đỡ Bạch Dương nên hầu hết mọi tình huống, họ đều "tai qua nạn khỏi". Trong công việc cũng vậy, sự hoạt bát và nhiệt thanh của Bạch Dương giúp họ tạo được ấn tượng tốt với cấp trên và được lòng đồng nghiệp, gặp việc gì khó cũng có quý nhân giúp đỡ. Thế nhưng, chính vì nhận được quá nhiều sự giúp đỡ nên Bạch Dương dễ bị đàm tiếu vì mọi người không nhìn thấy cố gắng của họ. Thực tế, Bạch Dương vẫn luôn rất cố gắng trong cuộc sống và không ngừng cải thiện, nâng cao năng lực của bản thân. Ngoài ra, họ còn là một người bạn tốt, sẵn sàng ra tay giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn nên việc sau này được giúp đỡ lại cũng không có gì khó hiểu. Bạch Dương nhận được sự hậu thuẫn từ mọi phía nhưng cũng không thể phủ nhận công sức của họ bỏ ra để xây dựng nên thành công của riêng mình.



Nhân Mã (23/11 - 21/12)

Nhân Mã sở hữu một tâm hồn tự do, thích bay nhảy nên việc ngồi một chỗ cắm mặt vào sách vở là việc rất cực khổ. Họ không thích làm theo khuôn khổ mà muốn được sáng tạo và chỉ làm điều mình thích. Vì lẽ đó mà bắt Nhân Mã tập trung học tập thì có vẻ như là một điều bất khả dĩ. Người thuộc cung Hoàng đạo này luôn vui vẻ, lạc quan và hào sảng nên dễ được mọi người yêu mến. Ai cũng cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh Nhân Mã. Bản tính Nhân Mã khá hời hợt nhưng là một người sống tình cảm, luôn đặt gia đình và bạn bè lên hàng đầu. Sự nhiệt huyết ấy mang lại cho họ rất nhiều lợi ích, nhất là mỗi khi gặp khó khăn. Thêm nữa, cuộc đời của Nhân Mã được cho là rất may mắn, họ liên tục gặp vận may bất kể trong hoàn cảnh nào nên không thứ gì "giết chết" được cung Hoàng đạo này. Bản tính ham chơi nhưng Nhân Mã lại rất thông minh, biết điều gì là tốt và xấu cho mình nên một khi tìm ra được đam mê, họ sẽ bất chấp tất cả mà theo đuổi cho bằng được.



Bảo Bình (20/1 - 18/2)

"Mình thích thì mình học, không thì thôi" có lẽ là nhận xét chính xác nhất về Bảo Bình. Đây cũng là lời khuyên đối với bố mẹ của Bảo Bình vì dù có ép con cái học hành chăm chỉ đến đâu thì chúng nó cũng không nghe, từ khi học tập là điều Bảo Bình muốn và thật sự yêu thích. Bảo Bình lười học một phần là do họ không dành cho các bộ môn sự quan tâm nhất định. Thay vào đó, họ thích làm những điều lạ kì mà không ai có thể hiểu được. Chỉ cần có đam mê, Bảo Bình sẽ không ngại gian khó mà theo đuổi, sẵn sàng đầu tư toàn bộ thời gian và công sức để tìm tòi, nghiên cứu. Đầu óc nhanh nhạy và thông minh giúp Bảo Bình nảy ra nhiều phương pháp tháo gỡ vấn đêf một vừa nhanh vừa hiệu quả. Trong cuộc sống và sự nghiệp, Bảo Bình thường gặt hái được nhiều thành công cũng vì lẽ đó.



(* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)

(Nguồn: Sohu)