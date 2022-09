Top 3 Miss World Vietnam 2022 đề cập đến những chuyện gây tranh cãi trong giới người đẹp

NHÌN THẤY MAI PHƯƠNG LÀ NHÌN THẤY SỰ TỰ TIN VÀ BẢN LĨNH

Sau gần 1 tháng đảm đương danh hiệu Hoa hậu - Á hậu, cảm giác của Top 3 có gì thay đổi so với thời điểm mới đăng quang?

Mai Phương: Chắc chắn lịch trình của chúng mình đã thay đổi rất nhiều. Mỗi ngày đều có những nơi phải đến, những việc phải làm. Mọi thứ đều rất mới mẻ. Trong cuộc thi, các thí sinh đã được làm quen với lịch trình rồi nhưng sau khi đăng quang thì mọi thứ thực tế hơn nữa. Bên cạnh đó, giấc ngủ, giờ sinh hoạt của mình cũng khác. Lịch trình bận rộn đồng nghĩa với những áp lực, nhưng Mai Phương nghĩ đó là sự hy sinh vô cùng xứng đáng với ngôi vị đã có được.

Phương Nhi: Sau 1 tuần đăng quang thì mình đã quen với vị trí của mình, nhưng có ngôi vị cũng đi đôi với trách nhiệm. Ban tổ chức và ekip đã chăm lo cho chúng mình rất nhiều.

Bảo Ngọc: Ngọc cảm thấy rất hạnh phúc. Mình nhận được quá nhiều tình yêu thương không chỉ từ các fan mà còn các anh chị ekip nữa. Trong thời gian media tour đầu tiên Ngọc không may bị bệnh và phải nhập viện, rất may mắn vì có các anh chị ekip không chỉ đồng hành làm việc chung mà họ còn như những người anh chị em trong nhà.

Đồng hành với nhau cũng được một thời gian, Top 3 cảm nhận như thế nào về những người chị em của mình?

Bảo Ngọc: Lý do thân nhau là đã đồng hành cùng nhau quá lâu, không chỉ từ ngày đăng quang Top 3 đâu mà trước đó trong Miss World Vietnam cũng 5 tháng rồi. Cho nên mấy chị em khá hiểu nhau, không thân cũng phải thân thôi.

Phương Nhi là cô bé mà lúc đầu mình cứ tưởng rất "bánh bèo", nhưng đúng là ngoài "bánh bèo" thì em có sự mạnh mẽ, dạn dĩ riêng. Mình rất tự hào là so với ngày đầu tiên, mình thấy em đã trưởng thành rất nhiều, từ một cô bé khá nhút nhát trở thành một Á hậu dạn dĩ trong tất cả mọi thứ.

Còn Mai Phương, Ngọc không chỉ đồng hành mấy tháng trên Thái Nguyên mà đã mấy năm trời từ thời thi Hoa hậu Việt Nam. Chị là người luôn luôn cố gắng, lúc ở với chị trên Thái Nguyên thì mình mới thấy được những gì "đằng sau hậu trường" của chị. Nhìn thấy Mai Phương là nhìn thấy sự tự tin và bản lĩnh. Đôi khi mình thấy Mai Phương té, bị bầm đầu gối, bong gân mà xót, mà đau thay. Vì ba mẹ mình là bác sĩ nên mình cứ gọi cho ba mẹ hỏi có cách nào "cứu vớt" tình trạng của người chị này hay không. Mặc dù "tả tơi" như thế nhưng lúc nào lên sân khấu cũng gạt hết tất cả những đau đớn đó qua một bên để tỏa sáng.

Mai Phương: Là chị cả trong nhà, Mai Phương thấy Phương Nhi là cô bé rất dễ thương. Mình thì cứ ào ào nhưng gặp Nhi là muốn nhẹ nhàng lại, muốn che chở cho em. Em cũng rất quan tâm mọi người, ví dụ Mai Phương hay bị đau vai thì Nhi thường bóp vai cho.

Bảo Ngọc là một cô gái rất năng động, cá tính, mạnh mẽ, có những suy nghĩ rất hay nên Mai Phương cũng hay hỏi để Ngọc cho mình những ý tưởng. Trong suy nghĩ của hai chị em có nhiều cái tương đồng, cách làm việc của hai chị em cũng khá giống nhau: nhanh - gọn - lẹ.

Phương Nhi: Thật ra bây giờ Phương Nhi mới có nhiều kỷ niệm với hai chị, còn ngày trước cả hai chị trong suy nghĩ của Nhi đều là những người rất khó tính. Khi Phương Nhi chung nhóm với chị Mai Phương thì chị lúc nào cũng là người nhắc mình tập trung, dặn dò Nhi rất nhiều điều. Sau khi đăng quang, ở chung nhà thì hai chị dạy mình rất nhiều điều từ lời ăn tiếng nói, lúc nào cũng nhẹ nhàng bảo em ơi làm cái này, làm cái kia trong tâm thế chỉ bảo cho em.

Còn chị Bảo Ngọc thì cao 1m85 nên là một người rất "man" trong gia đình của tụi mình, giống như một "cột nhà chắc nịch" cho chúng mình dựa vào. Khi ở cùng hai chị thì Nhi có một tính khá "dính người", hay ôm, hay thể hiện tình cảm nên thời gian này Nhi thấy rất vui, rất quý trọng.

"MỖI NGƯỜI MANG MỘT MÀU SẮC RIÊNG, SO SÁNH LÀM GÌ"

Khi có thêm những nàng Hậu mới, việc các Hoa - Á hậu bị đặt lên bàn cân so sánh là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt là trên các diễn đàn sắc đẹp. Các bạn nghĩ sao khi mình trở thành nhân vật chính trong những câu chuyện như thế?

Mai Phương: Mình không thể kiếm soát được điều mà mọi người suy nghĩ hay nói ra. Mai Phương nghĩ dù thế nào thì những bạn bị đưa ra so sánh cứ suy nghĩ theo hướng tích cực đi, cái nào theo hướng góp ý, chắt lọc được để phù hợp với mình thì nghe, cái nào tiêu cực thì gác qua. Vì chỉ có mình mới hiểu bản thân nhất, còn các khán giả có thể ủng hộ hoặc không. Suy cho cùng, chúng ta đều là người Việt Nam, đều có những cô gái sẽ đại diện cho đất nước ra quốc tế thì hãy đồng lòng với nhau, ủng hộ cho các cô gái thay vì so sánh chủ quan, có thể gây mâu thuẫn cho mọi người.

Cũng có những người so sánh Mai Phương với chị Ngọc Châu của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Mai Phương thấy không vấn đề gì cả, vì cả chị Châu và Mai Phương rất khác nhau, hai cuộc thi khác nhau, mỗi người có những điểm mạnh - điểm yếu khác nhau. Cho nên, thay vì suy nghĩ rằng mình chẳng thích điều đó thì hãy nghĩ có những điều mình làm được, có những điều họ làm được, nên học hỏi nhau chứ không nên so sánh để gây hiềm khích.

Phương Nhi: Mỗi nàng Hậu có vẻ đẹp khác nhau, đều tỏa sáng và có hào quang riêng. Nếu so sánh thì hãy nhìn vào mặt tích cực, lời lẽ tích cực để học hỏi.

Bảo Ngọc: Bản thân Ngọc cũng là nạn nhân của việc so sánh, không chỉ giữa các nàng Hậu với nhau mà giữa Hoa với Á hậu trong một nhà cũng bị. Có thể so sánh nhưng đừng đem đó làm lý do để công kích. Vì thực sự những cô gái ở đây cũng chỉ là con gái của một ai đó thôi, cũng mong manh dễ vỡ thôi.

Như Mai Phương đã nói rằng có sự so sánh giữa Top 3 Miss World Vietnam 2022 và Top 3 Miss Universe Vietnam 2022. Vậy các bạn cảm nhận thế nào về Top 3 còn lại?

Mai Phương: Mình sẽ không nhận xét gì cả. Phương cảm thấy mình nên tập trung vào công việc của bản thân trước đã. Mỗi Top 3 được lựa chọn ra đều là kết quả của sự nỗ lực của mỗi người và sự công nhận, đánh giá chi tiết của các chuyên gia sắc đẹp, ban giám khảo. Mỗi cuộc thi có tiêu chí khác nhau.

Bảo Ngọc: Ngọc nghĩ Top 3 bên kia quá xứng đáng và xuất sắc. Mỗi người mang một màu sắc riêng, không nên so sánh làm gì.

TRANH CÃI HOA HẬU LÀ DANH XƯNG HAY NGHỀ NGHIỆP

Một chủ đề khá gây tranh cãi gần đây: "Hoa hậu là danh xưng hay nghề nghiệp?". Quan điểm của các bạn thế nào?

Mai Phương: Cá nhân Mai Phương nghĩ Hoa hậu là một danh xưng cao quý, đồng thời Hoa hậu cũng có thể làm rất nhiều việc. Có thể trở thành một nhà ngoại giao, nhà lãnh đạo, giáo viên, thạc sĩ - tiến sĩ... bất kỳ ai mà cô ấy muốn. Chúng ta đừng nên quá quan trọng về ranh giới đó, hãy có suy nghĩ thực tế hơn, cởi mở hơn về một Hoa hậu. Cô ấy xinh đẹp, có kiến thức thì cô ấy làm bất cứ điều gì cũng được, miễn là mang đến giá trị ý nghĩa với cộng đồng.

Bảo Ngọc: Danh xưng hay nghề nghiệp thì cũng không quá quan trọng. Top 3 ở đây chỉ sợ "có đỏ mà không có thơm". Những điều chúng mình làm, dù có danh xưng hay không thì cũng là điều thiết thực từ tấm lòng, từ tâm của mình.

Phương Nhi: Cả 3 cô gái ở đây dù có đạt được danh hiệu hay không thì vẫn luôn phấn đấu để đạt được những điều mà mình mong muốn.

Có những người đẹp từng thừa nhận đi thi Hoa hậu để đổi đời, đó có phải là một trong những lý do mà ba bạn đến với cuộc thi Miss World Vietnam không?

Bảo Ngọc: Đi thi hay làm gì đó để đổi đời không phải là chuyện sai trái, đáng phải giấu giếm gì cả. Đây là một cơ hội rất lớn cho những cô gái để thay đổi số phận của mình. Với mình, mình mong có một cơ hội để phát triển những việc mà mình đang làm, hy vọng mình có thể tận dụng danh xưng Á hậu này để phát triển bản thân hơn.

Mai Phương: Quan trọng là cách mình suy nghĩ thôi. Từ "đổi đời" sẽ không quá tiêu cực nếu chúng ta không nghĩ nó tiêu cực. Đi thi để đạt danh hiệu, để dành chiến thắng vì chúng ta biết được những việc mình có thể làm sau đó ý nghĩa như thế nào, có sức lan tỏa như thế nào.

Nếu không thì tại sao phải bỏ công, bỏ sức, bỏ thời gian để đi cùng nhau trong một cuộc thi như vậy. Cho nên việc "đổi đời" ở đây rất tích cực và nếu chúng ta biết tận dụng nó thì càng tốt hơn nữa. Mình không chỉ đổi đời cho bản thân mà còn có thể thay đổi cuộc đời cho nhiều người khó khăn hơn.

Một bộ phận khán giả vẫn cho rằng Hoa hậu, Á hậu hay người đẹp kiếm tiền dễ, chỉ cần lên đồ lộng lẫy đi dự sự kiện là đã có cát xê khủng. Các bạn thấy thế nào về ý kiến này?

Bảo Ngọc: Cái gì cũng có giá của nó, không có gì là dễ dàng hết.

Phương Nhi: Với bộ phận khán giả đó, đôi khi những suy nghĩ của họ hơi cổ hủ, mình khó thay đổi được điều đó. Quan trọng là mình phải biết phấn đấu, những gì mình đang làm sẽ là minh chứng để họ thấy mình đang nỗ lực và những thứ nhận lại là hoàn toàn xứng đáng.

Mai Phương: Mai Phương muốn hỏi quý khán giả một câu là: "Đối với quý vị làm Hoa hậu dễ là dễ như thế nào? Dễ để đạt được như thế nào? Dễ để làm công việc này như thế nào?". Câu trả lời tùy ở mỗi người. Bởi vì khi mình đi đôi cao gót đâu ai thấu được chân mình gào thét tới cỡ nào, có thể còn bị thoát vị đĩa đệm nếu mình đi một thời gian dài. Không ai biết được trang điểm, váy vóc như vậy đằng sau là sự nỗ lực của biết bao nhiêu người để đưa hình ảnh mình ra một cách đẹp nhất, hoàn thiện nhất. Cũng không ai biết được rằng khi mình mở miệng nói là mình nói cho thế giới biết mình là ai, đồng nghĩa rằng sẽ bị phán xét, phê bình bất cứ lúc nào.

Cuộc đấu không chỉ dừng lại ở cuộc thi, mà còn trong trí tuệ, trong trái tim. Mai Phương hy vọng mọi người hãy có cái nhìn thấu cảm hơn với các Hoa hậu. Vì họ cũng chỉ là những cô gái, cũng là em, là con gái của một ai đó. Hãy có cái nhìn khách quan hơn để hiểu rằng không có gì là dễ dàng, cái gì cũng phải đánh đổi. Không riêng Top 3 ở đây mà với các nàng Hậu khác, Mai Phương tin rằng các bạn luôn nỗ lực để mang đến giá trị cho cộng đồng.

Xin cảm ơn Top 3 Miss World Vietnam 2022 về cuộc trò chuyện!