Top 3 kem chống nắng Hàn có chỉ số chống nắng cao giúp bảo vệ da hiệu quả

Đặc biệt là dòng kem chống nắng bởi sự lành tính, an toàn và có tông màu phù hợp với làn da Châu Á. Đây cũng là bước chăm da mà phái đẹp xứ sở kim chi rất quan tâm để có được làn da khỏe đẹp như chúng ta vẫn thấy. Bài viết này sẽ bật mí 3 kem chống nắng Hàn Quốc có chỉ số chống nắng cao đang được nhiều người tin dùng. Nếu bạn cũng là fan ruột của mỹ phẩm Hàn, tham khảo ngay để tìm được "best-choice" cho làn da của mình nào.

1. Kem chống nắng Dr.G Green Mild Up Sun Essence SPF50+ PA++++

Đây là một sản phẩm đến từ thương hiệu Dr.G - dược mỹ phẩm hàng đầu Hàn Quốc, được phát triển bởi Bác sĩ, Tiến sĩ Gun Young Ahn. Vì vậy, các sản phẩm của Dr.G đều được đánh giá cao về độ an toàn, dịu nhẹ. Đây là một trong số các sản phẩm chống nắng Hàn đạt chuẩn khả năng bảo vệ da trước tia UVA, UVB. Theo như thông tin của hãng, sản phẩm còn có khả năng chống ánh sáng xanh, bụi mịn và các tác nhân môi trường. Chất kem dạng tinh chất cũng giúp sản phẩm dễ thẩm thấu và tạo lớp finish khô thoáng.

Thành phần:

- Kem chống nắng hóa học với màng lọc chống nắng thế hệ mới gồm Uvinul T 150, Mexoryl SX, Uvinul A Plus, Parsol SLX, Tinosorb S.

- 8 loại Hyaluronic Acid: cấp ẩm và làm mềm da

- Pro-vitamin D: tăng cường độ ẩm và hàng rào bảo vệ da, giúp da khỏe mạnh hơn

Kem chống nắng Dr.G Green Mild Up Sun Essence SPF50+ PA++++

Ưu điểm:

- Khả năng chống nắng tốt với màng lọc hóa học tiên tiến

- Chất kem thẩm thấu nhanh, tạo hiệu ứng khô thoáng, căng mịn

- Không vón cục hay tạo vệt trắng

- Chứa nhiều thành phần giúp cấp ẩm

- Dễ thoa lại kem chống nắng trong ngày

Nhược điểm: do chứa nhiều dưỡng chất nên khi mới apply lên da sẽ hơi ẩm, chờ tầm 5 phút kem mới thẩm thấu hoàn toàn, cho hiệu ứng da khô thoáng.

2. Kem chống nắng Skin1004 Madagascar Centella Air-Fit Suncream SPF50+ PA++++

Skin1004 là cái tên được lòng cộng đồng làm đẹp với các dòng sản phẩm chăm da hiệu quả - an toàn có thành phần chiết xuất thiên nhiên. Kem chống nắng Skin1004 Madagascar Centella Air-Fit Suncream cũng không ngoại lệ. Sản phẩm có kết cấu dạng lotion mỏng nhẹ không gây bết dính, mang lại khả năng chống nắng tối ưu, giúp cung cấp dưỡng chất cho da.

Thành phần:

- Zinc Oxide, Titanium Dioxide: thành phần chống nắng vật lý giúp ngăn chặn tia UV

- Centella Asiatica Extract 29,4%: dưỡng ẩm nhẹ cho da, làm dịu da trước tác động của nhiệt và nắng

- Polyphenol: bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại

- Niacinamide: tăng cường hàng rào bảo vệ da

- Inositol (vitamin B8): giữ nước cho da, giúp làm dịu da

Kem chống nắng Skin1004 Madagascar Centella Air-Fit

Ưu điểm:

- Khả năng chống nắng tốt, không gây bết dính hay bí da

- Chứa chiết xuất rau má giúp làm dịu da trước tác động của nắng và nhiệt

- Cung cấp dưỡng chất cho da

- Cấp ẩm và giữ cho da mềm mại

Nhược điểm:

- Ban đầu lên tone sẽ hơi sáng, cần chờ tầm 15 phút cho kem set lại trên da để có lớp nền đẹp và tự nhiên.

3. Kem chống nắng Some By Mi Truecica Mineral Calming Tone-Up Suncream

Đây là sản phẩm chống nắng nâng tông đình đám của thương hiệu Some By Me với chỉ số chống nắng hoàn hảo SPF50+ PA++++, có khả năng chống tia UVA và UVB. Sản phẩm hỗ trợ hiệu quả cho da dầu mụn trong việc ngăn ngừa và cải thiện mụn.

Thành phần:

- ZinC Oxide, Titanium Dioxide: 2 thành phần chống nắng vật lý rất an toàn cho da mụn, nhạy cảm

- Tinh chất Tràm trà (Melaleuca Alternifolia Leaf Water) 37,8% cùng hợp chất Truecica: phù hợp với da nhạy cảm, dễ nổi mụn.

- Chiết xuất hoa lê: có khả năng dưỡng ẩm da khi sử dụng lâu dài

Kem chống nắng Truecica Mineral Calming Tone-Up

Ưu điểm:

- Kết cấu kem mỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây bết dính.

- Nâng tông tự nhiên, có thể sử dụng như kem lót trước make up

- Có khả năng chống nước và mồ hôi tốt

- Có khả năng làm dịu da mụn và da kích ứng do nắng

- Hỗ trợ cải thiện các vấn đề về mụn

Nhược điểm:

- Sản phẩm có mùi hương nhẹ, dù không quá nồng nhưng có thể sẽ là điểm trừ với những ai thích xài mỹ phẩm không mùi

Trên đây là đánh giá chi tiết 3 loại kem chống nắng Hàn "đình đám" đang cộng đồng làm đẹp ưu ái bởi khả năng bảo vệ tốt cũng như sở hữu nhiều ưu điểm nổi trội. Mong rằng bài viết sẽ mang đến cho bạn thêm nhiều thông tin hữu ích để lựa chọn được kem chống nắng "chân ái" cho mùa hè này.

