Top 3 con giáp may mắn nhất tuần từ 3/5 - 9/5: Đầu tuần đại cát đại lợi, tuần này làm việc nhỏ thu hoạch lớn, cả tháng hoan hỷ

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và có trách nhiệm với bản thân, gia đình. Đa số những người tuổi Sửu đều không tin tưởng vào vận may mà chỉ tin vào khả năng của mình. Họ tâm niệm, cuộc sống sung túc chỉ có 3 phần may mắn, 7 phần còn lại là phải nỗ lực, cố gắng không ngừng mới xây dựng được cuộc sống sung túc mỹ mãn. Vì vậy, họ luôn tự mình tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Sau này dù ai có khó khăn thế nào, nhưng tuổi Sửu sẽ tự mình vượt qua mọi thứ và sẽ xây dựng mọi thứ thật viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tử vi học có nói, trong tuần mới tới đây, tuổi Sửu sẽ bất ngờ được thần tài chiếu cố nồng hậu. Từ đầu tuần, tuổi Sửu đã gặp được nhiều hỷ sự, giúp tinh thần của họ thoải mái, bên cạnh đó tuổi Sửu còn gặp được cơ hội làm giàu, tăng thêm thu nhập, giúp cuộc sống bớt lo toan hơn. Nhiều người cho rằng năm tuổi của tuổi Sửu có nhiều chông gai, nhưng họ vốn là người có bản lĩnh nên tự mình vượt qua được. Đầu tuần tới, tuổi Sửu chuẩn bị tinh thần, tài lộc hanh thông, kiếm nhiều tiền, làm ăn phát đạt, sẽ có phúc khi quý nhân đến. Cuối tuần, đời sống tinh thần ấm êm vui vẻ, gặp nhiều hỷ sự.

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người hiền lành, sống tình cảm, luôn dĩ hòa vi quý, biết người biết ta, nhờ vậy mà xung quanh luôn gặp được nhiều may mắn, được nhiều quý nhân phù trợ. So với những con giáp khác, người tuổi Mão chẳng may gặp phải khó khăn, trắc trở thì đều có người xuất hiện để kịp thời giúp đỡ và cưu mang. Nhìn chung, người tuổi Mão không bao giờ rơi vào hoàn cảnh cùng cực, bởi lẽ phước lành mà họ có được đủ để có thể xây dựng cuộc sống sung túc và hạnh phúc đến mai sau. Đặc biệt, trong năm 2021 này, có nhiều người tuổi Mão sẽ đạt được thành tựu đáng mong đời.

Tử vi học có nói, bước qua tuần mới sắp tới, tuổi Mão sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng. Những tháng đầu năm, mọi hỷ sự đều chưa được thể hiện rõ, nhưng trong tuần mới tới đây, công việc, tài vận và mọi thứ trong cuộc sống đều hanh thông. Đầu tuần tháng 5 tới đây, tuy có hao tiền chút đỉnh nhưng đó chỉ là con số nhỏ, tạo tiền đề để thăng hoa trong thời gian tới. Nhìn chung, trong năm nay tuổi Mão có vận khí hanh thông, cuối năm nay có thể mua được nhà lầu, xe hơi. Vận may chính thức thăng hoa từ giữa năm, người tuổi Mão thực sự có cơ hội lớn để đổi đời.

Tuổi Thân

Trời sinh người tuổi Thân vốn có tính cách hiền lành, chịu khó và không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. So với những con giáp khác, tuổi Thân lại không may mắn bằng khi họ phải trải qua tuổi thơ khá vất vả. Chính vì sự thử thách đó mà tuổi Thân lại làm nên được nhiều thành công khi trưởng thành. Thời gian qua, tuổi Thân đã phải chống chọi với những khó khăn ngoài tầm kiểm soát, thế nhưng họ có được sự điềm tĩnh vừa phải nên đã tự mình giải quyết một cách ổn thỏa.

Tử vi học có nói, trong tuần mới tới đây, tuổi Thân sẽ có vận may lội ngược dòng, tuần đầu tiên của tháng 5, tuổi Thân được các ngôi sao may mắn chiếu rọi, tài lộc liên tục tăng vọt, sẽ là điềm lành. Thời gian tới, tuổi Thân sẽ có nhiều tiền, sẽ gặp nhiều hỷ sự, nếu biết nắm bắt cơ hội thì hãy phát huy hết cỡ, có khả năng đổi đời vào cuối năm. Nhưng trước mắt, bước qua tuần mới tới đây, tuổi Thân sẽ có quý nhân phù trợ nên nhất định phải chăm chỉ, có như vậy mới phát tài, phát lộc, cuộc sống thăng hoa.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)