Top 3 con giáp may mắn nhất tuần từ 27/7 - 2/8: Đầu tuần vận may lội ngược dòng, giữa tuần có quý nhân chiếu cố, tài vận cải thiện

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ thông minh, tài giỏi, luôn biết tận dụng mọi thế mạnh của bản thân để tìm kiếm cơ hội tốt đổi đời. So với những con giáp khác, trước khi gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, tuổi Tỵ đã phải đối mặt với không ít khó khăn, trắc trở. Thế nhưng, nhờ tuổi Tỵ có bản lĩnh sống tuyệt vời, bên cạnh đó họ còn biết tính toán nên sẽ vượt qua mọi thứ một cách ngoạn mục. Trong tuần mới tới đây, những người tuổi Tỵ hãy chuẩn bị tinh thần sẽ gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt, trong đầu tuần công việc có những bước tiến triển tích cực, có thể sẽ thăng quan tiến chức hoặc sẽ được tăng lương. Đến giữa tuần, những người tuổi Tỵ sẽ gặp được quý nhân phương xa, và sẽ được đưa đường dẫn lối đổi đời vào cuối năm nay.

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, kiên định, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để đổi đời. Đa số những người tuổi Dần đều công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận, họ rất thông minh và có thể xây dựng cơ ngơi thịnh vượng khiến ai cũng ngưỡng mộ. Bước vào một giai đoạn nhất định, nếu như biết nắm bắt cơ hội, người tuổi Dần sẽ được tận hưởng cuộc sống thăng hoa viên mãn. Tử vi học có nói, trong tuần mới tới đây, vận may của tuổi Dần sẽ lội ngược dòng, những khó khăn từ thời gian trước sẽ được cải thiện đáng kể, thậm chí có khả năng đổi đời. Cụ thể, vào đầu tuần này tuổi Dần cần phải tỉnh táo quan sát xung quanh, có khả năng cơ hội làm giàu ở ngay trong những công việc hằng ngày. Bên cạnh đó, từ giữa tuần trở đi, tuổi Dần có thể gặp được hỷ sự, mọi kế hoạch tưởng rằng khó thực hiện lại bất ngờ vận hành trơn tru, cuối tuần tinh thần thoải mái, phấn chấn.

Tuổi Ngọ

Trời sinh những người tuổi Ngọ có tính cách thoải mái, thích tự do, độc lập, không muốn dựa dẫm phụ thuộc vào bất cứ ai. Người tuổi Ngọ vốn thông minh và dễ dàng gặp được nhiều may mắn. So với những con giáp khác, tuổi Ngọ lại có nhiều quý nhân bên cạnh, bất kể họ gặp phải khó khăn trắc trở nào cũng sẽ được họ giúp đỡ, hỗ trợ, thử thách mấy cũng vượt qua. Những người tuổi Ngọ một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa thì sẽ thăng hoa bất ngờ, tình tiền viên mãn. Trong tuần mới tới đây, những người tuổi Ngọ sẽ có vận may lội ngược dòng, họ không chỉ có quý nhân chiếu cố mà còn có thần tài hỗ trợ, càng làm việc sẽ càng kiếm được nhiều tiền. Cụ thể, vào đầu tuần mọi thứ sẽ yên ắng, nhưng đến giữa tuần công việc sẽ bất ngờ thuận lợi trơn tru, có khả năng tìm được cơ hội đổi đời vào cuối năm. Điều cần làm của tuổi Ngọ là phải bình tĩnh, quyết định dứt khoát để gặt hái được nhiều thành công.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)