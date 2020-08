Top 3 con giáp may mắn nhất tuần từ 17/8 - 23/8: Đầu tuần nhận hỷ sự, giữa tuần công việc thuận lợi, sắp tới tài vận được cải thiện

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão có tính cách hiền lành, thông minh, và đặc biệt là rất nhân hậu và thương người. Trong số những con giáp, tuổi Mão là người tuy không có quá nhiều tham vọng nhưng họ lại được trời ban nhiều phước lành, bất kể làm việc gì cũng có quý nhân bên cạnh phù trợ. Cuộc đời của tuổi Mão từ lúc sinh ra đến hậu vận, tuy có những lúc thăng trầm thử thách nhưng tất cả đều vượt qua được nhờ bản lĩnh tuyệt vời và phước lành vốn có. Bước vào một giai đoạn nào đó trong vận trung niên, họ sẽ được tận hưởng cuộc sống giàu có sung túc.

Tử vi học có nói, trong năm 2020 này, cuộc sống tuổi Mão như biểu đồ, lên xuống không ngừng. Những tháng đầu năm khó khăn thế nào không biết nhưng trong thời gian sắp tới, mọi thứ sẽ diễn ra viên mãn. Đặc biệt, trong tuần mới tới đây, tuổi Mão sẽ nhận được nhiều tin vui. Người tuổi Mão vốn không phải lúc nào cũng hy vọng chờ đợi, họ luôn cố gắng nỗ lực chăm chỉ ngày qua ngày, vì vậy khi tin vui ập đến thì luôn thoải mái đón nhậ. Cụ thể, đầu tuần tới này, công việc tuổi Mão sẽ suôn sẻ bất ngờ, điều này kéo theo tài vận có chuyển biến tích cực, thời gian tới tuổi Mão sẽ tìm được cơ hội làm giàu.

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân có tính cách hiền lành, chăm chỉ, luôn biết tận dụng những lợi thế của mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, người tuổi Thân tuy không gặp được nhiều may mắn bằng nhưng họ lại luôn nỗ lực, cố gắng, chờ đợi vận may sẽ mỉm cười với mình. Vào giai đoạn tiền vận, tuổi Thân có lúc gặp vất vả khó khăn, nhưng với sự kiên trì không ngừng của mình, họ nhất định sẽ gặt hái được thành công bất ngờ, mọi khó khăn đều được đền đáp xứng đáng.

Tử vi học có nói, trong năm 2020 này, cuộc sống tuổi Thân có nhiều biến động tích cực. Ngày trước khó khăn thế nào không biết nhưng khoảng thời gian sắp tới này, tuổi Thân sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống gian nan ngày trước sẽ được giải quyết ổn thỏa, ngoài ra còn tìm được hướng đi mới giúp sự nghiệp thịnh vượng thăng hoa. Đặc biệt, trong tuần mới tới đây, tuổi Thân hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự, những chuyện vui sẽ giúp tuổi Thân thoải mái tinh thần, từ giữa tuần trở đi công việc suôn sẻ, tài vận cũng dồi dào bất ngờ, cuối tuần này sẽ nhận được quà bất ngờ. Cùng chờ xem nhé!

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu có tính cách chăm chỉ, siêng năng, luôn biết tận dụng mọi cơ hội tốt xung quanh để nâng cao chất lượng cuộc sống, cố gắng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn. Người tuổi Dậu tuy không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng họ có bản lĩnh thay đổi cuộc đời, có khả năng giúp bản thân và gia đình nhỏ của mình được tận hưởng những điều tốt đẹp nhất trên đời. Tuổi Dậu vốn là người thông mình, chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa cũng đủ để họ đổi vận đổi đời.

Tử vi học có nói, trong năm 2020 này, cuộc sống tuổi Dậu sẽ có nhiều biến động bất ngờ. Đặc biệt, trong tuần mới tới đây, tuổi Dậu tưởng chừng như mọi thứ sẽ không có gì thay đổi nhưng vận may bất ngờ lội ngược dòng. Cụ thể, đầu tuần này công việc suôn sẻ thuận lợi, kéo theo tài vận được cải thiện. Những khó khăn từ tuần trước sẽ được giải quyết ổn thỏa trong tuần này, ngoài ra từ giữa tuần trở đi, tuổi Dậu có khả năng gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối tìm ra hướng đi mới, xây dựng cuộc sống cuối năm thăng hoa và giàu có.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)