Top 3 con giáp may mắn nhất tuần từ 10/8 - 16/8: Đầu tuần khổ tận cam lai, giữa tuần công việc suôn sẻ, cuối tuần có cơ hội phát tài

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người hiền lành, nhân hậu, luôn sống dĩ hòa vi quý, biết người biết ta, nhờ vậy mà xung quanh luôn gặp được nhiều may mắn. So với những con giáp khác, người tuổi Mão chẳng may gặp phải khó khăn, trắc trở thì đều có người xuất hiện để kịp thời giúp đỡ và cưu mang. Nhìn chung, người tuổi Mão không bao giờ sợ rơi vào hoàn cảnh cùng cực, bởi lẽ phước lành mà họ có được đủ để có thể xây dựng cuộc sống sung túc và hạnh phúc đến mai sau.

Tử vi học có nói, trong tuần mới tới đây, cuộc sống của tuổi Mão có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu như tuần trước gặp nhiều khó khăn thì tuần này sẽ được đền đáp xứng đáng. Cụ thể, vào đầu tuần này công việc của tuổi Mão bất ngờ lội ngược dòng, mọi thứ đều suôn sẻ thuận lợi, kéo theo nhiều hỷ sự khác. Vào giữa tuần, tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ giúp đỡ và tạo điều kiện để tuổi Mão tìm được hướng đi mới trong tương lai. Nửa năm trước vất vả thế nào không biết, nhưng thời gian sắp tới sẽ viên mãn đủ đầy, có khả năng làm giàu.

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý vốn thông minh, tài giỏi, luôn biết tận dụng những ưu điểm của bản thân để phát huy đúng chỗ, nhờ vậy mà gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Đa số những người tuổi Tý đều công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận, nhưng đặc biệt là họ vẫn giữ được phong độ đến những năm về sau nhờ bản lĩnh tuyệt vời của mình. Người tuổi Tý biết nhìn xa trông rộng và không bao giờ để cuộc sống mình trở nên bế tắc.

Tử vi học có nói, trong tuần mới tới đây, tuổi Tý sẽ có vận may lội ngược dòng. Tuần trước tuổi Tý cũng gặp nhiều trắc trở, có nhiều người phải đối mặt với những chuyện không vui ngoài ý muốn, tuy nhiên tuần mới này có khởi sắc đáng kể. Cụ thể, vào đầu tuần này, tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân, công việc cũng thuận lợi suôn sẻ hơn, đặc biệt là họ sẽ gặp được nhiều hỷ sự giúp tâm trạng thoải mái, sáng tạo, từ đây có thể tìm được hướng đi mới xây dựng sự nghiệp thăng hoa hơn. Vào cuối tuần, tuổi Tý sẽ tìm được cơ hội làm giàu, cùng chờ xem nhé!

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi có tính cách nhân hậu, sống tình cảm và luôn tốt bụng, thích giúp đỡ người khác. So với những con giáp khác, người tuổi Hợi thường gặp được nhiều may mắn. Trong cuộc sống này, tuy họ không quá tham vọng theo đuổi nhiều thứ nhưng lúc nào cũng được nhiều hơn mà họ muốn, đặc biệt đi đến đâu cũng có quý nhân giúp đỡ, và tạo điều kiện để làm giàu cho bản thân và gia đình.

Tử vi học có nói, trong tuần mới tới đây, cuộc sống tuổi Hợi sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ. Cụ thể, đầu tuần mới này, tuổi Hợi sẽ nhận được hỷ sự, tin tức này có thể giúp họ thăng hoa bất ngờ, những năm tháng về sau không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền, đặc biệt là tìm ra được hướng đi tươi sáng, giúp những năm tháng về sau chỉ việc tận hưởng sự viên mãn. Cuối tuần tới này, tuổi Hợi sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đem đến cho họ sự thoải mái về tinh thần.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)