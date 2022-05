Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 4/2022: Ngôi vương đầy bất ngờ, Hyundai Accent và Fadil cùng tụt hạng

Theo báo cáo doanh số của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), kết thúc tháng 4/2022, vị trí ngôi vương trong top ô tô đã đổi chủ mới và gọi tên mẫu xe hạng B - Honda City. Đây là lần đầu tiên mẫu xe này giành ngôi vị đầu bảng trong năm nay với hơn 3.000 xe bán ra tăng trưởng tới 72% so với tháng trước (1.744 xe) và tăng tới 76% so với cùng kỳ năm ngoái.



Được biết, việc Honda City vươn lên dẫn đầu đến từ chính sách giảm 50% phí trước bạ, chính sách giảm giá, quà tặng... cùng với đó nhiều mẫu xe trên thị trường đang rơi vào cảnh khan hàng, bán bia kèm lạc khiến người mua tìm đến những mẫu ô tô có sẵn.

Xếp ở vị trí thứ 2 là Toyota Vios với 2.522 xe bán ra trong tháng 4/2022, tăng gần 300 xe so với tháng trước, kết quả này đã giúp Vios tăng 1 bậc trong bảng xếp hạng nhưng vẫn xếp sau đối thủ Honda City (gần 500 xe).

Toyota Corolla Cross đứng ở vị trí thứ 3 với doanh số 2.259 xe, giảm hơn 100 xe so với tháng trước. Kế đến là Honda CR-V bán được 2.093 xe, tăng hơn 1.000 xe so với tháng trước. Có được doanh số này một phần là do trong tháng vừa qua, Honda đã liên tục giảm giá, khuyến mãi sâu với mẫu CR-V.

Chiều ngược lại, Hyundai Accent rơi xuống vị trí thứ 5 với doanh số chỉ đạt 1.999 xe. Việc khủng hoảng thiếu chip bán dẫn đã ảnh hưởng lớn việc bán hàng của Hyundai, khiến Santa Fe và Tucson rời khỏi danh sách top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng.

Đáng chú ý, "ông vua doanh số" VinFast Fadil từ vị trí ngôi đầu bảng với doanh số 2.567 xe trong tháng 3/2022 nay đã lao dốc xuống tụt xuống vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng khi chỉ bán ra 1.654 xe trong tháng 4/2022, giảm gần 1.000 xe so với tháng trước.