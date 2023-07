Tổng thống Hàn Quốc họp khẩn ứng phó tình hình mưa lũ

Cuộc họp được thực hiện ngay trên máy bay khi Tổng thống Hàn Quốc đang trên đường từ Ukraine đi Ba Lan.

Tổng thống Yoon Suk-yeol đã chỉ thị Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo phải huy động tất cả nguồn lực để tối thiểu hóa số người thương vong do mưa lũ và chỉ đạo các cơ quan thời tiết nhanh chóng thông báo các thông tin về thời tiết trong những ngày tới để người dân có biện pháp phòng ngừa vì dự kiến sẽ có thêm mưa lớn trong những ngày tới.

"Tôi vẫn đang giám sát chặt chẽ tình hình thiệt hại do mưa lũ trong nước và các nỗ lực ứng phó của các cơ quan, ban, ngành. Tôi yêu cầu huy động các nguồn lực sẵn có, kể cả quân sự và nhân viên an ninh, nhanh chóng ứng phó với mưa lũ tránh để tiếp tục xảy ra thiệt hại về người. Tôi xin gửi lời chia buồn tới thân nhân, những người mất người thân do mưa lũ", Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo nói.

Theo thống kê, lũ lụt và sạt lở đất do mưa lớn ở Hàn Quốc trong những ngày qua đã làm ít nhất 35 người thiệt mạng và 10 người mất tích, trong khi hàng nghìn người phải sơ tán để đảm bảo an toàn.

Văn phòng thường trực của Cơ quan phòng chống lũ lụt Hàn Quốc cho biết, tính đến 6h sáng 16/7, trên toàn quốc có 7.540 người tại 13 thành phố và tỉnh phải sơ tán để đảm bảo an toàn. Tổng cộng có 226 trường hợp tài sản công và tư nhân bị hư hại do mưa lũ. Mưa lớn cũng khiến 211 con đường phải tạm đóng cửa, trong đó có 10 con đường chưa thể hoạt động trở lại. Mặc dù tàu cao tốc trên một số khu vực đã hoạt động trở lại nhưng trong sáng 16/7, có tổng cộng có 12 chuyến bay đã bị hủy. Ngoài ra, 20 công viên quốc gia trên cả nước phải đóng cửa do mưa lũ.

Cơ quan thời tiết Hàn Quốc tiếp tục cảnh báo mưa lớn ở các khu vực phía Nam của tỉnh Gangwon, các tỉnh Chungcheong, các vùng phía Nam và đảo Jeju. Những khu vực ven biển của các tỉnh Nam Jeolla và Nam Gyeongsang dự kiến sẽ hứng chịu những trận mưa lớn lên tới 300 mm.

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo trước đó đã cam kết đẩy nhanh nỗ lực tìm kiếm và giải cứu những người mất tích. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông tin đã điều 472 quân nhân và 69 thiết bị để hỗ trợ công tác ứng phó thiên tai.