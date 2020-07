Tổng lương 6,5 triệu nhưng mỗi tháng chỉ dư 200k, vợ trẻ đau khổ hỏi "nào mua được nhà" liền bị lên lớp là vụng về

Chuyện thu - chi trong gia đình vẫn luôn là bài toán nan giải với các chị em. Hầu như ai cũng than thở rằng cả tháng mới nhận lương 1 lần, tiền thì ít mà hàng trăm khoản trông vào. Nhiều khi cảm giác chẳng mua sắm được gì mà luôn trong tình trạng "viêm màng túi" (hết tiền).

Chính vì thế, mỗi khi có ai chia sẻ chuyện chi tiêu trong gia đình mình lên đều nhận được sự quan tâm của đông đảo chị em. Người nào khéo léo thì học hỏi, người nào hoang phí hay tiết kiệm quá thì góp ý...

Mới đây, cô vợ trẻ M.H đã đăng tải bảng chi tiêu của nhà mình vào group kín đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Cưới nhau về tới giờ vẫn chưa sinh con, thế nhưng hai vợ chồng đã chẳng thể bỏ ra đồng nào, lương tháng cứ bay vèo vèo theo những khoản chi.



Tuy nhiên, điều này cũng khó tránh bởi do ảnh hưởng dịch, thu nhập hai vợ chồng M.H đều giảm đi đáng kể, tổng lương mới có 6,5 triệu. Các khoản hàng tháng cũng đều rất cơ bản, khó mà bỏ hoặc giảm bớt.

Bảng chi tiêu của vợ chồng trẻ gây xôn xao MXH.

"Các bác luận cho em xem mấy năm em mua được nhà, được xe ở trên thành phố với. Như thế này sao em yêu nổi nhà, nổi bếp đây ạ?" - cô vợ này cho hay.

Theo đó, cô vợ này liệt kê khá chi tiết các khoản hàng tháng: Tiền ăn cả tháng 3 triệu, xăng xe 400k, tiền điện 900k (trả hộ cả 1 ai đó?), tiền ăn vặt 500k, tiền mạng 200k, thẻ điện thoại 200k, chi phí vặt, thuốc thang 300k, chi phí sinh hoạt, xà phòng, dầu gội 300k... Cuối tháng hết 6,3 triệu, dư 200k -> Tiết kiệm.

Rõ ràng, các khoản chi trong gia đình chị M.H cũng không hề hoang. Hai người cả tháng ăn hết 3 triệu, điện, nước, mạng đều không tốn. Nhưng nhiều khoản lặt vặt cộng lại cuối cùng hai vợ chồng cũng chỉ dư 200k.

Đương nhiên, chị M.H đủ thực tế để hiểu mình khó mà mua nổi nhà. Việc mua nhà, mua xe chị chỉ "đùa chút thôi". Tuy thế, sau khi bài đăng được chia sẻ một số người đã lên tiếng cho rằng với thu nhập 6,5 triệu thì đừng nói mua nhà, mua xe mà ngay cả nuôi con còn chẳng đủ.

"Bạn à, nếu có 2 vợ chồng mà chưa kể tiền ăn vặt, ăn 1 thág 3 triệu là quá thoải mái đấy. Ăn gì là do mình chứ, cảnh công nhân thì ăn kiểu công nhân, rau, đậu, cá, thịt. Do mình chi tiêu hết. Bạn tính xem, hôm nọ bù hôm kia. Ăn đâu phải cứ thịt mới là ngon và đủ chất? Ai ném đá thì ném. Mọi người trước khi có điều kiện khá đều phải đi lên từ bé tí và tiết kiệm đấy bạn. Nói vui thì ok, chứ kêu thật thì bạn quá vụng về!" - một cư dân mạng chia sẻ.

(Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, cũng rất nhiều chị em đồng cảm với cô vợ trẻ M.H. Thậm chí, không ít người còn cho rằng, chi tiêu như thế này là quá tiết kiệm rồi. Gia đình họ còn tốn hơn nhiều lần và cũng trong tình trạng không biết khi nào mới mua được nhà.

Bài viết này hiện đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Mặc dù người cảm thông, người góp ý, nhưng thiết nghĩ để sinh con ra có cuộc sống đủ đầy hơn thì vợ chồng trẻ này nên sớm tìm cách nâng cao thu nhập.