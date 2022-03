Tôm hùm Canada xanh ngọc bích cực hiếm xuất hiện ở TPHCM, khách trả hơn 50 triệu đồng cũng không bán

Mới đây, một chuỗi siêu thị hải sản nằm trên đường Quốc Hương (Phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TPHCM) bất ngờ phát hiện trong lô hàng nhập khẩu từ Canada có 1 con tôm hùm màu xanh ngọc bích quý hiếm.



Theo chia sẻ của chuỗi siêu thị này, tôm hùm Canada xanh nặng 3,9 kg với độ dài lên đến 48cm, gấp gần 10 lần giá trị của một con tôm thông thường. Được biết, hiện đã có những khách hàng ngỏ lời mua lại con tôm này với giá 50 triệu nhưng siêu thị quyết định không bán mà sẽ gửi đến Viện Hải Dương Học Nha Trang.

Cận cảnh con tôm hùm Canada có màu xanh ngọc bích cực hiếm (Ảnh: Tiền Phong)

Chia sẻ trên Vnexpress, một chuyên gia tôm hùm tại Nha Trang cho rằng tôm hùm Alaska có màu xanh ngọc bích khá hiếm và "dường như chưa từng xuất hiện ở Việt Nam". Tôm hùm có màu xanh ngọc bích có thể do đột biến gene hoặc do môi trường tác động. Nếu do môi trường tác động, khi được nuôi ở Việt Nam, tới giai đoạn lột xác, ông dự đoán có thể không giữ được màu sắc lạ như trên nữa.

Trước đó, hồi tháng 10/2021, trong lô hàng cua hoàng đế nhập từ Nauy về Việt Nam cũng xuất hiện con cua nặng 2,8 kg, dài 85 cm. Con cua hoàng đế có màu tím xanh đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, trong đó có người trả số tiền gần gấp 25 lần để sở hữu con cua này nhưng cửa hàng quyết không bán và đem tặng cho Viện Hải Dương Học Nha Trang để nghiên cứu.

Quỳnh Anh