Mới đây, trên trang cá nhân, HURRYKNG và bạn gái Nhung Ngô (thường gọi là Kem) xả kho loạt ảnh mới. Gây chú ý trong đó là hint du lịch chung giữa cả hai. Theo đó, HURRYKNG và Kem check-in trên một bãi biển. Dù cả hai đều không đăng ảnh chụp chung, nhưng loạt chi tiết trùng hợp từ khung cảnh đều khiến mọi người ngầm hiểu ra cặp đôi đã có một chuyến đi chơi cùng nhau.

Không lâu sau đó, cư dân mạng còn chia sẻ rầm rộ bức ảnh do team qua đường ghi lại khung cảnh chung giữa cả hai. Trong ảnh, HURRYKNG và Kem diện trang phục như bức ảnh đơn tự đăng trước đó, và địa điểm cũng là bãi biển quen thuộc. Cả hai đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, có vẻ như đang kiểm tra lại ảnh vừa chụp cho nhau. Khoảnh khắc nhẹ nhàng, đời thường nhưng đủ để dân mạng không khỏi ngưỡng mộ.

HURRYKNG và Kem chia sẻ hình ảnh mới trên trang cá nhân

Dù không có ảnh chung du lịch nhưng ai cũng ngầm hiểu

Nhưng không lâu sau đó, team qua đường đã khui ra khoảnh khắc hẹn hò của cả hai và chia sẻ rầm rộ mạng xã hội

HURRYKNG và Kem quen nhau từ thời cấp 3. Mối tình "gà bông" bắt đầu một cách tự nhiên và trong sáng, với những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò. Năm 2017, nam rapper chính thức công khai mối quan hệ trên trang cá nhân, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chuyện tình cảm của họ.

Khi HURRYKNG gặp sự cố phải nằm viện, Kem là người kề cận để chăm sóc anh. Dựa theo những gì cả hai chia sẻ trên mạng xã hội, Kem ủng hộ bạn trai theo đuổi đam mê. Khi HURRYKNG tham gia các cuộc thi lớn như Rap Việt hay Anh Trai Say Hi, Kem thường xuyên có mặt để cổ vũ và động viên tinh thần cho anh.

Ngược lại HURRYKNG cũng rất thấu hiểu bạn gái. HURRYKNG từng hạnh phúc chia sẻ những món phụ kiện anh mang đi diễn đều do bạn gái tự tay làm và không ngần ngại kêu gọi mọi người mua hàng ủng hộ. Và từ sau Anh Trai Say Hi, chuyện tình của cặp đôi càng nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả.

Cặp đôi hẹn hò từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường

Kem là người đồng hành cùng HURRYKNG từ đầu sự nghiệp đến khi nổi tiếng

Cách đây không lâu, mối quan hệ giữa HURRYKNG và bạn gái bất ngờ nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nguyên do vì trong thời gian qua, cặp đôi này liên tục vướng những nghi vấn tiêu cực liên quan tới chuyện tình cảm. Cho đến giữa tháng 4, Kem đã đăng tải hàng loạt bức hình mới bên bạn trai rapper HURRYKNG trên Instagram cá nhân.

Cô chia sẻ khoảnh khắc đi hẹn hò riêng với nửa kia tại một nhà hàng. Kem còn đính kèm với dòng chú thích: "Ae Sun & Gwan Sik". Đây là 2 nhân vật chính trong bộ phim nổi tiếng Khi cuộc đời cho bạn quả quýt do IU và Park Bo Gum đảm nhận. Trong phim, cả hai là cặp vợ chồng sống tình cảm và yêu thương nhau chung thủy cả 1 đời.

Cư dân mạng còn nhanh chóng phát hiện ra HURRYKNG thả tim vào bài viết của bạn gái 8 năm. Qua lần chia sẻ ẩn ý này, netizen cho rằng mối quan hệ giữa cặp đôi vẫn đang hạnh phúc. Sau khi đăng tải vài tiếng, bài đăng này của bạn gái HURRYKNG đã nhận về hơn 14.000 lượt tương tác từ cộng đồng mạng.