Tối ưu bảo vệ an toàn cho cả gia đình từ những việc làm đơn giản nhất

Đạo chích thường lợi dụng sơ hở, tâm lý chủ quan của người dân, đặc biệt là vào thời điểm bận rộn cuối năm để đột nhập vào nhà, trộm cắp tài sản. Nếu không may bị phát hiện, chúng sẵn sàng manh động chống trả quyết liệt để thoát thân, thậm chí là bất chấp "sống mái" để gây nguy hiểm đến tính mạng của gia chủ.



Để bảo vệ an toàn cho gia đình, mỗi người trong chúng ta hãy nâng cao ý thức cảnh giác, phòng chống tội phạm, biết tự bảo vệ gia đình bằng những việc làm đơn giản mà hiệu quả dưới đây.

Khóa cửa sổ và cửa chính cẩn thận

Cửa sổ và cửa chính không chỉ là khoảng kết nối giữa không gian sống và thiên nhiên mà còn là lớp "lá chắn" bảo vệ cả gia đình khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài. Mối đe dọa đầu tiên chính là nạn trộm cắp. Tại các thành phố lớn, vấn nạn này diễn ra hết sức phức tạp khi kẻ trộm ngày càng liều lĩnh, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đột nhập vào nhà dân, lấy cắp tài sản.

Thậm chí, nếu bị gia chủ phát hiện, chúng cũng không ngần ngại sử dụng vũ lực để thoát thân. Không ít trường hợp gia chủ đã bị thương nặng, thậm chí là mất mạng khi giằng co, ngăn cản kẻ trộm. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho gia đình, gia chủ nên lựa chọn bộ cửa chất lượng, có khóa chắc chắn và nhớ khóa cửa sổ, cửa chính khi ra ngoài hoặc khi đi ngủ để bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng cho cả gia đình.

Lắp đặt camera an ninh

Cùng với cửa sổ, cửa chính, nhiều gia chủ đã đầu tư lắp đặt camera an ninh - thiết bị theo dõi, chống trộm hiệu quả hàng đầu hiện nay. Vì sự phổ biến này nên camera an ninh đang ngày càng được lưu thông rộng rãi trên thị trường với đa dạng mẫu mã, chủng loại và giá thành cạnh tranh.

Do đó, các gia đình đều có thể lựa chọn camera an ninh phù hợp, tùy theo khả năng tài chính. Những vị trí thường được lắp đặt camera an ninh là cửa ra vào, phòng khách, sân vườn,...

Sau khi lắp đặt camera an ninh, gia chủ có thể dễ dàng theo dõi, quan sát mọi diễn biến ở các khu vực này. Trong trường hợp xuất hiện kẻ trộm, có thể chủ động các biện pháp ứng phó, xử lý và giảm thiểu tối đa rủi ro bị tấn công.

Ngoài ra, nếu kẻ trộm đã thực hiện xong hành vi trộm cắp, các hình ảnh do camera thu được như khuôn mặt, biển số xe,... đều là những dữ liệu nhận dạng quan trọng, để trình báo cơ quan công an. Nhờ đó, lực lượng chức năng sẽ có cơ sở chắc chắn hơn để truy tìm và thu hồi tài sản trong thời gian sớm nhất.

Các đoạn video do camera quay lại là dữ liệu rất hữu ích cho các hộ gia đình khi có tình huống bị trộm cắp hoặc các vấn đề bất thường khác. Do đó, lắp đặt camera tại những nơi quan trọng trong nhà chính là cách đơn giản để bao quát tình hình trong và ngoài ngôi nhà cũng như có thể phản ứng kịp thời khi có vấn đề xảy ra.

BössDoor - Giải pháp bảo vệ gia đình đơn giản, tiết kiệm nhất

Nếu như nhà là nơi bình yên nhất thì BössDoor chính là cánh cửa giúp mái ấm của bạn thêm an toàn vì khả năng bảo vệ các thành viên khỏi vấn nạn trộm cắp hiệu quả.

Khi BössDoor phiên bản 2021 được ra đời, Tân Trường Sơn đã chứng minh đẳng cấp của "ông chủ ngành cửa" khi ứng dụng hàng loạt công nghệ chống trộm thông minh hàng đầu hiện nay. Những công nghệ thông minh, hiện đại có thể kể đến như:

Bộ khóa chốt tự động: tự động khóa - mở khi cửa cuốn đóng - mở. Bộ khóa chốt tự động của BössDoor có thiết kế chắc chắn, thẩm mỹ tinh tế và khả năng chống trộm tốt nhất hiện nay.

Với chốt chống cạy - nâng cứng chắc, siêu bền bỉ phía trong cùng hệ thống các bánh răng chặt chẽ không cần dùng nguồn điện cho khóa, siêu trộm không có cơ hội ngắt điện và cạy cửa đột nhập vào nhà được. Đặc biệt, bộ khóa chốt của BössDoor có khóa cơ để thu hồi chốt, mang đến giải pháp thoát hiểm khẩn cấp khi cửa cuốn đóng.

Công nghệ ARC chống sao chép mã khóa tiên tiến - Có thể sinh ra hàng tỷ mã mở khóa khác nhau. Mỗi lần mở cửa sẽ là một mã khóa khác nhau. Nêu siêu trộm dù có sử dụng máy dò mã hiện đại cũng gần như không thể sao chép mã khóa để đột nhập vào nhà như các loại cửa cuốn sử dụng mã khóa cố định thông thường.

Tự động cảnh báo khi cửa có dấu hiệu bị trộm cạy phá. Tự dừng và báo còi khi gặp vật cản.

Bên cạnh những công nghệ đảm bảo an ninh, an toàn thông minh hàng đầu, cửa cuốn BössDoor còn được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, khép kín; Nguyên liệu nhập khẩu đạt chuẩn quốc tế được xử lý qua những bước như: Ép, đùn -> Hóa già (hóa cứng) -> Xử lý bề mặt -> Sơn tĩnh điện cao cấp -> Đóng gói, kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi xuất hàng.

Kiểu dáng nan thiết kế thẩm mỹ, màu sắc đa dạng, bộ đáy đạt chuẩn chất lượng, móc nối và điểm chịu lực được gia cố và thiết kế theo công nghệ hiện đại. Nhờ đó, những bộ cửa cuốn BössDoor có thẩm mỹ tinh tế, độ bền cao, vận hành êm ái, bền bỉ, khả năng chịu lực tốt, phù hợp với mọi công trình kiến trúc khác nhau.

Đặc biệt, cửa cuốn BössDoor được sơn tĩnh điện trên dây chuyền phun sơn hiện đại với hơn 60 súng phun sơn giúp nan cửa được mịn, đều, đẹp, đủ sức chống chịu với mọi sự khắc nghiệt của thời tiết. Đồng thời, nguyên liệu sơn được lựa chọn cẩn thận với những hãng sơn uy tín, an toàn, thân thiện với môi trường, đảm bảo sức khỏe cho gia chủ.

Nhờ thiết kế sang trọng, hiện đại, khả năng bảo vệ an ninh, an toàn thông minh, độ bền vượt thời gian, cửa cuốn BössDoor không chỉ nâng tầm thẩm mỹ cho căn nhà mà còn giúp bản vệ tài sản, tính mạng cho hàng triệu gia đình. Lắp đặt cửa cuốn BössDoor là một trong những việc làm đơn giản nhưng hiệu quả trong việc đối phó với các thủ đoạn trộm cắp tinh vi của siêu trộm.

