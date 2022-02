Tội nghiệp Ngọc Trinh: Mặc kín như bưng lại thành "phèn", bị Lương Thùy Linh trên cơ khi đụng hàng

Bấy lâu nay, Ngọc Trinh vốn vẫn nổi danh với style gợi cảm, chẳng ngại diện những bộ cánh cắt xẻ, khoe da thịt đến nóng mắt người nhìn. Dẫu vậy, hở mãi cũng chán, mới đây, Ngọc Trinh đã đổi phỏm với style kín như bưng trong loạt ảnh đầu Xuân. Ấy thế nhưng, Ngọc Trinh mặc kín quá đâm lại phèn, thậm chí còn lép vế Hoa hậu Lương Thùy Linh khi đụng hàng.



Đầu Xuân năm mới, Ngọc Trinh không còn hở bạo mà đã đổi sang style kín đáo mang cảm giác hoài niệm, cổ điển.

Trong loạt ảnh này, cô diện mẫu váy dáng dài mang tông đen đơn giản, mix thêm áo khoác đỏ nổi bật đúng không khí đầu Xuân.

Ngoài ra, người đẹp còn để kiểu tóc mái bằng, hơi uốn phồng nhẹ, trang điểm đậm với son đỏ sắc sảo và tô điểm với khuyên tai bản to giúp hình ảnh càng thêm phần hoài niệm.

Tuy nhiên, nhìn tổng thể bộ cánh của Ngọc Trinh lại chưa thực sự xuất sắc. Váy vốn đã có dáng cổ cao, buộc nơ kín đáo, cô còn diện thêm áo khoác khiến tổng thể khá bí bức. Mẫu váy họa tiết kết hợp cùng áo khoác đỏ cũng tạo cảm giác rối mắt, thừa thãi.

Người đẹp Trà Vinh diện váy với boots da cùng tông. Tuy bộ cánh chỉ xoay quanh 2 tông đỏ - đen nhưng không thực sự hài hòa. Dáng boots cổ thấp cũng tạo cảm giác cô trông thấp bé hơn khá nhiều.

Trong hình ảnh mới đây, Lương Thùy Linh cũng xúng xính diện mẫu váy trên. Nàng Hậu trẻ diện váy cùng thắt lưng bản to và boots cao cổ tạo hiệu ứng vừa tôn dáng vừa cá tính. Toàn bộ trang phục của cô đều xoay quanh tông đen cơ bản.

Lương Thùy Linh mang thêm 1 số món phụ kiện như túi cầm tay, khuyên tai kim loại.

So kè nhan sắc có thể một chín một mười nhưng so kè về style thì Ngọc Trinh đã lép vế chút ít so với Lương Thùy Linh. Nếu Lương Thùy Linh mang đến cảm giác sang chảnh, năng động thì Ngọc Trinh lại có phần hơi rối mắt, quê kiểng.

Lối mix đồ, cả về màu sắc và phụ kiện, của Ngọc Trinh cũng không thực sự tôn dáng được như nàng Hậu trẻ.

