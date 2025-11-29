Tôi mang bầu đến tháng thứ 6 thì bỗng dưng chồng nằng nặc đòi một việc khiến tôi căm giận

Tôi mang bầu đứa thứ hai được hơn 6 tháng thì sự nghi ngờ của chồng bắt đầu bủa vây như một lớp sương dày đặc, cứ thế quẩn quanh trong nhà. Lúc đầu chỉ là vài câu nói nửa đùa nửa thật, kiểu anh bảo thấy tôi thân với một đồng nghiệp nam, rằng tại sao đứa con thứ 2 này lại đến vào lúc này, rõ ràng là thời gian đó vợ chồng ít gần nhau... Tôi nghe xong chỉ cười trừ, nghĩ chắc anh đang căng thẳng chuyện làm ăn. Nhưng càng ngày, tôi càng thấy có gì đó bất ổn.

Tôi nhớ có những buổi tối, khi tôi đặt tay lên bụng, cảm nhận những cú đạp nhỏ của con, còn anh thì đứng nhìn từ xa, ánh mắt không còn là niềm vui mà là sự ngờ vực. Anh hỏi rằng đứa bé có đúng là con anh không? Tôi khựng lại, hỏi tại sao anh lại hỏi vậy? Tôi cũng khẳng định đây là con của anh, mong anh yêu thương con từ khi con còn trong bụng.

Rồi một tối, anh ngồi xuống đối diện tôi. Anh nói muốn xét nghiệm ADN ngay bây giờ. Anh bảo nếu chờ đến lúc con ra đời, có lẽ anh sẽ phát điên vì nghi ngờ và ghen tuông. Anh cảm thấy đứa bé này không phải con của anh mà con của gã đồng nghiệp của tôi. Anh khăng khăng rằng anh có linh cảm đó. Tôi nghe mà lạnh sống lưng. Tôi biết chồng tôi nóng tính nhưng không ngờ sự ghen tuông có thể đưa anh đến mức ấy. Tôi nói tôi không thể xét nghiệm khi con còn trong bụng, bởi tôi đã đọc nhiều, biết rằng can thiệp như thế có thể gây nguy hiểm. Nhưng anh thì lại cho rằng tôi đang tìm cớ để trốn tránh.

Ảnh minh họa

Những ngày sau đó, anh bắt đầu giữ khoảng cách với tôi. Anh chuyển sang ngủ phòng khác. Đi làm về cũng không hỏi han tôi nữa, không có một cử chỉ dịu dàng, yêu thương nào dành cho người vợ đang mang bầu là tôi đây. Tôi mệt mỏi, thở cũng thấy nặng. Tôi không nghĩ cuộc hôn nhân bình thường của chúng tôi lại rơi vào cái hố sâu nghi ngờ như thế này.

Tôi nhớ những ngày mang thai bé đầu, anh chăm tôi từng chút một, nói sau này nhà có hai đứa sẽ vui lắm. Vậy mà giờ đây, mỗi lần tôi siêu âm về, đưa ảnh con cho anh xem, anh nhìn lướt qua rồi quay đi. Anh bảo hình siêu âm thì đứa nào chẳng giống nhau, làm sao biết có phải con anh không?

Tôi đã đồng ý xét nghiệm ADN sau khi sinh để chứng minh sự trong sạch của bản thân và cũng để anh hết băn khoăn. Ban đầu thì anh cũng ậm ừ bảo rằng sẽ chờ, nhưng mỗi ngày, tôi lại thấy anh nóng nảy hơn. Dường như anh sắp không chờ được nữa, anh chỉ muốn biết kết quả ngay lập tức.

Tôi thấy rất tổn thương, đang mang bầu mà tôi không được chồng chăm sóc, lại còn nghi đứa con không phải của anh, nghi tôi ngoại tình lăng nhăng, mọi chuyện đổ vào khiến tôi rất suy sụp.

Tôi không biết có nên đồng ý để anh đưa đi chọc ối xét nghiệm hay giữ nguyên quan điểm bảo vệ con đến cùng?