Tôi đòi ra ở riêng, chồng nói một câu phũ phàng khiến tôi quyết định ly hôn

Vợ chồng tôi sống chung nhà với bố mẹ chồng và em trai chồng. Em chồng tên Bảo, không có việc làm ổn định, chỉ biết quanh quẩn với mấy con gà chọi hoặc ôm điện thoại chơi game. Một tháng, Bảo đi làm chừng 3 tuần, cứ có tiền là nghỉ, hết tiền lại đi làm tiếp, ai gọi gì làm đó vì không có bằng cấp. Vợ chồng tôi phải gánh cả tiền ăn, tiền sinh hoạt cho em chồng rồi phụng dưỡng, lo tiền đau bệnh cho bố mẹ chồng.

Với tổng mức lương 15 triệu/tháng của vợ chồng tôi thì không thể lo hết được mọi chi phí trong nhà. Có tháng, tôi phải vay tiền đồng nghiệp hoặc xin gạo, rau từ nhà bố mẹ ruột để tiết kiệm chi phí ăn uống. Là phụ nữ mà tôi chẳng dám mua gì cho bản thân, kể cả cái áo cái quần hay thỏi son mới. Phải chi chồng thấu hiểu và yêu thương thì tôi còn có động lực, đằng này, chồng xem sự hi sinh của tôi là điều hiển nhiên. Mỗi lần tôi than thở chuyện tiền nong, anh ấy đều gắt gỏng bảo tôi là phụ nữ thì phải kéo vun vén, đừng có hở chút lại than vãn.

Tháng trước, em chồng đi chơi về khuya bị tai nạn giao thông, gãy chân. Cậu ấy nằm ở nhà suốt cả tháng trời. Tiền viện phí, thuốc men đều do vợ chồng tôi chi trả. Mọi chuyện đã vượt qua sức chịu đựng của tôi nên tôi không chịu nổi nữa, chỉ muốn ra ở riêng thôi. Làm dâu 3 năm nay, vì gánh nặng kinh tế mà tôi còn không dám sinh con.

Tôi hỏi chồng có chịu ra ở riêng với vợ không? Anh ấy phũ phàng đáp một câu: "Cô có giỏi thì ra ở riêng 1 mình đi, tôi không bỏ bố mẹ, bỏ em được". Tôi rơi nước mắt, cảm thấy 3 năm của mình thật đúng là lãng phí cho 1 người đàn ông không xứng đáng. Phải chi lúc bố mẹ chồng bị bệnh mà tôi bỏ mặc không lo. Hay em chồng chỉ là 1 đứa bé đang học tiểu học mà tôi đòi bỏ mặc thì đã khác. Còn đằng này, em chồng đã 24 tuổi rồi, phải tự lập chứ sao bắt chúng tôi lo cho mãi.

Tôi nói chồng nếu anh không chịu ra riêng thì chúng tôi ly hôn. Anh ấy tưởng tôi nói đùa nên còn thách thức. Sáng hôm sau, tôi dọn đồ về bên nhà ngoại, quyết tâm ly dị chứ không sống phí cuộc đời mình nữa. Nhưng mấy hôm nay, chồng lại thường xuyên đến nhà nhờ bố mẹ khuyên can tôi để hàn gắn gia đình. Bố mẹ tôi cũng bảo tôi phải cân nhắc thật kỹ chuyện ly hôn. Tôi nên quyết định như thế nào đây?