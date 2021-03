Tội danh nào cho cô con dâu đốt nhà, đổ thuốc sâu xuống giếng nước sau mâu thuẫn với bố chồng?

Hôm nay (23/3), Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Ngần (SN 2000, trú tại Nghĩa Kếp, Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình) về hành vi giết người và hủy hoại tài sản.

Trước đó, do bức xúc đỉnh điểm trước những lời lẽ không hay của bố chồng về mình, Nguyễn Thị Ngần (sinh năm 2000, trú tại xã Cao Dương) đã nảy sinh hành vi trả thù. Chiều 27/2, Ngần ra chợ mua 1 can xăng và 2 lọ thuốc diệt cỏ mang về nhà cất giấu. Đến khoảng nửa đêm cùng ngày, Ngần đi đến nhà bố chồng (cách nhà 200 m), đổ 2 lọ thuốc diệt cỏ xuống giếng, tưới can xăng vào nhà để đồ rồi châm lửa đốt, xong trốn về nhà mình.

Ngần đổ xăng đốt nhà làm cháy 3 xe máy và 1 máy cắt cỏ - Ảnh: HÒA BÌNH

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: HÒA BÌNH

Sự việc con dâu đốt nhà, đổ thuốc sâu xuống giếng để đầu độc nhà chồng xảy ra khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Nhận định về sự việc, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho rằng, đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng có thể dẫn đến chết người, thậm chí chết nhiều người. Hành vi thể hiện sự ích kỷ, bội bạc cao độ của người con dâu, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhiều người khác. Bởi vậy trong trường hợp này người con dâu sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người và tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Thạc sĩ, luật sư Đặng Văn Cường

Luật sư Cường phân tích, nếu đốt ngôi nhà này mà người trong nhà không chạy kịp thì hoàn toàn có thể hủy hoại toàn bộ tài sản và tước đi mạng sống của những người trong ngôi nhà này. Trong vụ việc này, cô con dâu vẫn có ý thức thực hiện hành vi châm lửa đốt nhà thì rõ ràng hành vi này liền một lúc xâm hại đến hai khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ đó là tài sản và tính mạng con người. Bởi vậy yếu tố lỗi cố ý trong trường hợp này là rất rõ ràng. Mục đích của đối tượng này rõ ràng là muốn giết người và hủy hoại tài sản.

May mắn trong vụ việc nạn nhân không chết là do phát hiện và cấp cứu, xử lý kịp thời. Bởi vậy, riêng với hành vi tưới xăng đốt nhà vào lúc nửa đêm thì đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự về 2 tội danh là tội Giết người theo quy định tại điều 123 bộ luật hình sự năm 2015 và tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015.

Với tội giết người thì đối tượng này sẽ bị áp dụng các tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như vì động cơ đê hèn, hành vi bằng phương pháp có thể làm chết nhiều người nên mức hình phạt sẽ là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Với tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản sẽ phụ thuộc vào giá trị tài sản bị hư hỏng để xác định mức hình phạt theo khung khoản trong điều luật.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Luật sư Cường cho biết, khi xét xử về 2 tội tòa án sẽ tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc nếu hình phạt cao nhất là tử hình thì hình phạt chung sẽ là tử hình. Trường hợp hình phạt cao nhất là tù chung thân thì hình phạt chung sẽ là tù chung thân. Nếu là tù có thời hạn thì mức tổng hợp hình phạt không quá 30 năm tù.

Ngoài ra, trong vụ việc này thì đối tượng còn bỏ thuốc diệt cỏ vào giếng của gia đình nhà chồng. Đây là hành vi hết sức tàn nhẫn thể hiện mục đích giết người rất rõ ràng. Hành vi đầu độc nguồn nước là hành vi có khả năng làm chết nhiều người. Đây cũng là hành vi giết người, nạn nhân không chết là do được phát hiện kịp thời. Rất may mà người dân đã phát hiện lọ thuốc diệt cỏ gần khu vực giếng và phát hiện có mùi thuốc diệt cỏ nên đã không sử dụng. Nếu không phát hiện kịp thời thì rất có thể nhiều người đã bỏ mạng bởi thủ đoạn đê hèn của người phụ nữ này.