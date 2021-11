Tôi cho con ăn cam mỗi ngày để tăng cường sức đề kháng trong mùa dịch, như vậy liệu có tốt hay không?

Như vậy dễ thấy, chỉ 1 quả cam mỗi ngày thôi đã thừa vitamin C rồi. Chưa kể, vitamin C còn có trong nhiều loại rau củ quả, đồ ăn khác như ổi, đu đủ xoài, dưa hấu... Cho nên nếu ăn thêm các loại này sẽ càng thừa. Mà nếu thừa quá nhiều vitamin C sẽ có nguy cơ gây tiêu chảy, buồn nôn, nôn và một số tác dụng phụ khác nữa, bao gồm cả sỏi thận.

Tốt nhất bạn nên chọn nước cam tươi để vắt cho con uống. Tuy nhiên hãy nhớ cân nhắc cho con tiêu thụ lượng nước cam vừa phải, phù hợp với lứa tuổi theo tiêu chí ở trên. Tối đa mỗi ngày mẹ chỉ nên cho bé uống khoảng 80-100 ml nước cam, tương đường với 1 quả cam.

Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe!