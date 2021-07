Tối 3/7: Việt Nam thêm 353 ca mắc COVID-19, tổng số ca mắc trong ngày là 922 ca

1. Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam

Tính từ 12h30 đến 18h ngày 03/7 có 353 ca mắc mới (BN18691-19043):

+ 07 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh.

+ 346 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (250), Đồng Nai (32), Quảng Ngãi (16), Phú Yên (14), Tiền Giang (12), Nghệ An (7), Bình Dương (6), Bình Định (5), Bà Rịa - Vũng Tàu (4) ; trong đó 306 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

- 248 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Trong ngày 03/7, Việt Nam ghi nhận thêm 922 ca mắc mới:

+ 08 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (7), An Giang (1).

+ 914 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (714), Bình Dương (38), Phú Yên (37), Đồng Nai (32), Quảng Ngãi (16), Nghệ An (14), Đồng Tháp (12), Tiền Giang (12), Hưng Yên (10), Bình Định (5), Lâm Đồng (4), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Bạc Liêu (3), Vĩnh Long (3), Bắc Ninh (2), Long An (2), Trà Vinh (2), Khánh Hoà (1), Bình Phước (1), An Giang (1), Đắk Lắk (1); trong đó 792 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 18h ngày 03/7:

- Việt Nam có tổng cộng 17.199 ca ghi nhận trong nước và 1.844 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 15.629 ca, trong đó có 4.869 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 13 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng: Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam.

- Có 06 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Nam Định, Quảng Nam, Bắc Kạn, Gia Lai, Kiên Giang, Cần Thơ.

- Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 3.345.065 xét nghiệm cho 7.948.332 lượt người.

2. Tình hình điều trị

- 248 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN3096, BN3173, BN3925, BN4161, BN4169, BN4357, BN4472, BN5129, BN5785, BN6496, BN6710, BN6732, BN6776, BN6792, BN6804, BN7373, BN7581, BN7720, BN7799, BN7809, BN7994, BN8030, BN8053, BN8190, BN8427, BN8528, BN8614, BN8694, BN8696, BN8765, BN8769, BN8929, BN9463, BN9477, BN9675, BN9751, BN10115, BN10141, BN10161, BN10315, BN10323, BN10368, BN10490, BN10520, BN10702, BN10773, BN10881, BN11030, BN11105, BN11153, BN11172, BN11179, BN11250, BN11277, BN11345, BN11400, BN11408, BN11477, BN11478, BN11479, BN11513, BN11579, BN11686, BN11693, BN11710, BN11839, BN11896, BN11956, BN12001, BN12143, BN12145, BN12170, BN12261, BN15437, BN15440, BN15443, BN15446, BN15467, BN15469, BN15480, BN15481, BN15484, BN15489, BN15492, BN15504, BN15751, BN17089, BN3029, BN3246, BN3992, BN4064, BN4068, BN4328, BN4342, BN4399, BN4711, BN4812, BN4980, BN5060, BN5285, BN5642, BN5904, BN5911, BN5930, BN5938, BN6342, BN6453, BN6488, BN6663, BN6707, BN6811, BN6825, BN6827, BN6832, BN6851, BN7046, BN7155, BN7206, BN7212, BN7236, BN7332, BN7352, BN7363, BN7446, BN7471, BN7729, BN7807, BN7887, BN7897, BN8010, BN8309, BN9173, BN9273, BN9350, BN9414, BN9436, BN9448, BN9523, BN9537, BN9670, BN9679, BN9840, BN9888, BN9944, BN9955, BN9959, BN9982, BN9997, BN9998, BN10299, BN10311, BN10322, BN10461, BN10694, BN10793, BN10813, BN10814, BN10873, BN10875, BN10904, BN10914, BN10938, BN10941, BN10965, BN11004, BN11015, BN11024, BN11044, BN11047, BN11064, BN11127, BN11167, BN11234, BN11243, BN11248, BN11278, BN11280, BN11291, BN11357, BN11405, BN11413, BN11425, BN11448, BN11450, BN11455, BN11571, BN11599, BN11600, BN11612, BN11614, BN11643, BN11656, BN11733, BN11774, BN11779, BN11781, BN11795, BN11803, BN11812, BN11822, BN11830, BN11832, BN11849, BN11854, BN11861, BN11865, BN11867, BN11878, BN11881, BN11912, BN11927, BN11930, BN11934, BN11974, BN12000, BN12049, BN12052, BN12060, BN12064, BN12289, BN12293, BN12356, BN12361, BN12367, BN12381, BN12428, BN12441, BN12443, BN12452, BN12519, BN12522, BN12533, BN12539, BN12650, BN12660, BN12678, BN12703, BN12722, BN12724, BN12745, BN12762, BN12811, BN12898, BN12989, BN13138, BN15482, BN15922, BN16274.

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 313

+ Lần 2: 132

+ Lần 3: 74

- Số ca tử vong: 84 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 7.643 ca.

3. Thông tin chi tiết các ca mắc mới

07 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

- 7 CA BỆNH (BN18725, BN18727-BN18732) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 29/6/2021, nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 02/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện lao và Bệnh phổi Tây Ninh.

346 ca ghi nhận trong nước

- 14 CA BỆNH (BN18691-BN18695, BN18698, BN18707-BN18708, BN18711, BN18718-BN18722) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 01-02/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 5 CA BỆNH (BN18696-BN18697, BN18699-BN18701) ghi nhận tại tỉnh Bình Định: 2 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 3 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 03/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bồng Sơn.

- 16 CA BỆNH (BN18702-BN18706, BN18733-BN18743) ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi: là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 03/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 7 CA BỆNH (BN18709-BN18710, BN18712, BN18716, BN18723-BN18724, BN18726) ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: 5 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 03/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 4 CA BỆNH (BN18713-BN18715, BN18717) ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 2 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh đã chủ động khai báo y tế và được cách ly ngay; 1 ca là F1 của BN16320 đã được cách ly từ trước; 1 ca liên quan đến chợ Bình Điền - TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 02-03/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 32 CA BỆNH (BN18744-BN18775) ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: 29 là các trường hợp F1 đã được cách ly; 3 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh.

- 12 CA BỆNH (BN18776-BN18787) ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang: 11 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly; 1 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh đã chủ động khai báo y tế và được cách ly ngay.

- 6 CA BỆNH (BN18788-BN18793) ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: 2 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly; 1 ca liên quan đến Công ty tại TP. Thủ Dầu Một; 3 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh.

- 250 CA BỆNH (BN18794-BN19043) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh; 220 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 30 ca đang điều tra dịch tễ.