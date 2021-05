Tối 10/5, Bắc Giang báo cáo 47 ca dương tính SARS-CoV-2, 808 F1 liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp

Các ca bệnh được ghi nhận tại các huyện Lục Nam, Lạng Giang, Yên Thế, Lục Ngạn, Việt Yên và TP Bắc Giang. Như vậy, trong ngày, toàn tỉnh Bắc Giang phát hiện thêm 10 trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2. Các ca phát sinh trong ngày đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến ổ dịch của Công ty TNHH Shin young Việt Nam. Hiện ổ dịch này đã có 43 trường hợp nhiễm bệnh.



Thần tốc truy vết các yếu tố dịch tễ, lực lượng chức năng đã rà soát được 808 trường hợp F1 và 1.388 trường hợp F2 liên quan đến ổ dịch tại Công ty TNHH Shin young Việt Nam (Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên).

Ngay trong tối 10/5, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Việt Yên phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang triển khai lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho toàn bộ người dân, công nhân đang tạm trú tại các tổ dân phố: My Điền 1, My Điền 2 và My Điền 3, thị trấn Nếnh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện phương pháp lấy mẫu gộp để phân tích đưa ra kết quả nhanh chóng, chính xác, kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp hiện nay.

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện "Thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế".

Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.