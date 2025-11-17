Toàn cảnh vụ đốt quán cà phê ở Hà Nội làm 11 người tử vong: Thái độ nhởn nhơ, “máu lạnh” của Cao Văn Hùng khiến dư luận bàng hoàng

Theo kế hoạch, ngày 17/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Cao Văn Hùng (sinh năm 1973, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) về tội "Giết người" và "Hủy hoại tài sản". Đây là đối tượng đã đổ xăng, đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) vào đêm 18/12/2024 khiến 11 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Trước đó, năm 1998, Hùng từng bị xử 6 năm tù về tội Cướp tài sản của công dân; năm 2005 bị phạt 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Tạt xăng đốt quán cà phê sau mâu thuẫn: 11 người không thể trở về

Khoảng 23h03 ngày 18/12/2024, Trung tâm 114 nhận tin báo cháy lớn tại quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Khi lực lượng PCCC có mặt, lửa bao trùm khu vực tầng trệt - nơi để xe máy cùng khói đặc bốc lên nhanh khiến những người bên trong không thể thoát hiểm.

Bị cáo Cao Văn Hùng tại Cơ quan điều tra.

Hơn 10 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ được huy động. Đến 23h40, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, khi tiếp cận hiện trường, lực lượng cứu hộ phát hiện 11 nạn nhân đã tử vong, hầu hết mắc kẹt ở khu vực tầng trên.

Ngoài ra, 7 người được cứu, trong đó 2 người bị thương nặng do bỏng và hít khói độc.

Theo chia sẻ của ông Đức Tuấn (quận Bắc Từ Liêm) trên báo Tuổi Trẻ vào thời điểm đó cho biết nghe tiếng hô hoán, ông chạy ra ngoài thì thấy ngọn lửa bùng lên rất lớn tại căn nhà cao 5 tầng này. Lúc đó quán đang thời điểm đông khách và có nhiều người bên trong.

Theo miêu tả của ông, hỏa hoạn bùng lên dữ dội từ phía cửa nhà, sau đó lan vào trong. Một dãy xe máy 4 - 5 chiếc đỗ ở vỉa hè phía trước bắt lửa cháy ngùn ngụt.

Lửa bùng lên ở phía ngoài, chặn hết lối ra vào khiến người phía trong gần như không thể thoát ra ngoài", ông Tuấn bàng hoàng kể lại.

Lời khai "máu lạnh" của kẻ phóng hỏa

Báo Bảo vệ Pháp luật dẫn từ cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, khoảng tháng 11/2024, Hùng đến quán cà phê, đồ uống tại số 258 đường Phạm Văn Đồng (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm cũ) để uống bia. Tại đây, Hùng gọi 1 lon bia 333 và 1 bao thuốc lá. Khi thanh toán tiền, nhân viên của quán thông báo với Hùng hết 55.000 đồng nhưng Hùng nói không có tiền.

Thấy vậy, một người khác bảo Hùng: Sao uống bia không trả tiền? rồi tát vào mặt Hùng vài cái và nói: Lần sau đi ăn, uống phải đàng hoàng, trả tiền cho người ta. Sau đó, Hùng bực tức và rời khỏi quán.

Hơn 21h ngày 18/12/2024, Cao Văn Hùng tiếp tục đến quán cà phê, đồ uống tại địa chỉ 258 đường Phạm Văn Đồng. Lúc này, ngoài một số nhân viên trong quán, còn có hai nhóm khách khác. Hùng gọi một bao thuốc lá và một chai bia ngồi uống. Sau khi uống được vài ngụm, Hùng yêu cầu nhân viên của quán chỉ ra người đã đánh mình lần trước, nhưng nhân viên quán trả lời không biết người đó là ai.

Nỗ lực cứu nạn tại vụ hỏa hoạn ở quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Thấy Hùng to tiếng với nhân viên, một người đàn ông tên C. tiến đến nhắc Hùng: "Chú đi về đi, đây là chỗ người ta làm ăn, đừng gây sự". Đồng thời, anh Lê Văn Ngọc (khách của quán) gọi Hùng ra ngoài cửa để nói chuyện. Ông C. và một người khác tên D. đi theo. Tại đây, anh Ngọc đánh Hùng nhưng được can ngăn nên dừng lại. Sau đó, Ngọc, ông C. và D. quay lại quán, tiếp tục uống bia và hát.

Bực tức vì bị đánh, Hùng đi bộ ra chợ Cổ Nhuế mua xô nhựa 15 lít, sau đó vẫy taxi đến cây xăng mua xăng. Bị cáo quay lại, cầm xô xăng đi bộ đến trước cửa quán cà phê tại số 258 đường Phạm Văn Đồng.

Lúc này, trong quán có 2 nhân viên và 14 khách. Hùng đổ xăng trước cửa quán, lấy bật lửa trong túi quần và châm lửa vào xăng trên nền đường. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, lan sang nhà xưởng bên cạnh của Công ty Cổ phần Công nghệ Vinmax.

Ngọn lửa bùng phát nhanh khiến Hùng bị bỏng mặt, cháy giày và quần. Bị cáo đi bộ về đường Hoàng Quốc Việt, vào nhà một người họ hàng và nói: Tao vừa đốt quán karaoke, tao xin cái quần để đi đầu thú. Sau khi mượn được quần, Hùng đi bộ đến trụ sở Bộ Công an tại số 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội để đầu thú.

Đặc biệt, tại thời điểm xảy ra vụ việc, trong clip lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 19/12/2024, Hùng thuật lại câu chuyện với một thái độ nhởn nhơ, vừa hút thuốc vừa kể, nhiều lúc còn cười, làm nhiều người rùng mình về thái độ "máu lạnh" của cái ác.

Kẻ uống bia "chịu" rồi đốt quán cà phê khiến 11 người chết bị truy tố khung tử hình

Hậu quả vụ cháy khiến 11 người tử vong, 4 người bị thương nặng; đồng thời thiêu rụi 1 ô tô, 8 xe máy cùng nhiều tài sản khác. Cơ quan điều tra xác định 7.184 máy móc, thiết bị, linh kiện của Công ty Cổ phần Công nghệ Vinmax bị hư hỏng hoàn toàn, với tổng thiệt hại hơn 2,6 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, thể hiện ý thức coi thường tính mạng người khác, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà nhẫn tâm đốt quán, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Do vậy, Theo thông tin trên Dân Việt cho biết, cuối tháng 10/2025, TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định ngày 17/11 sẽ xét xử Cao Văn Hùng (SN 1973, ở Thiên Lộc, Hà Nội) về các tội "Giết người" theo Điều 123 và "Hủy hoại tài sản" theo Điều 178.

Ở Điều 123, Hùng bị truy tố theo điểm a "Giết 2 người trở lên"; điểm l "Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người" và điểm n "Phạm tội có tính chất côn đồ" với khung hình phạt 12 – 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.

Còn ở Điều 178, Hùng bị truy tố theo khoản 4, gây thiệt hại trên 500 triệu đồng, với khung hình phạt từ 10 – 20 năm tù.