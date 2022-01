Toàn cảnh trận chiến giữa 2 nữ hoàng livestream Trang Nemo và Trần My vẫn chưa đến hồi kết, bạn của Trần My lên tiếng: Vụ này sẽ có nhiều phim lắm!

Nhiều giờ qua, khắp mạng xã hội đang xôn xao sự vụ xô xát có liên quan đến hai cái tên không quá xa lạ là Trang Nemo (Nguyễn Hương Trang) và Trần My (Trần Nguyễn Trà My). Từ một cuộc nói chuyện bỗng dưng thành "hỗn chiến" khiến nhiều người còn chưa kịp cập nhật hết thông tin. Theo đó, ngay tại cửa hàng kinh doanh của Trang Nemo trên đường Nguyễn Trãi bỗng dưng "tưng bừng" và lực lượng chức năng đã có mặt để giải quyết vụ việc.

Vậy cớ sự làm sao mà "nước sông" và "nước giếng" lại phạm nhau?

Trần My sử dụng hình ảnh của Trang Nemo để bán hàng

Hai người vốn dĩ sẽ không có gì cho đến khi Trang Nemo phát hiện ra hình ảnh và sản phẩm của mình trên kênh bán hàng của Trần My. Tuy nhiên, sản phẩm mà Trần My bán ra lại không giống với hình ảnh đó và có giá chênh lệch so với Trang Nemo.

Trang Nemo bức xúc khi phát hiện hình ảnh của mình và sản phẩm trên kênh bán hàng của Trần My

Bức xúc trước sự việc đó, ngày 15/1 vừa qua, Trang Nemo đã livestream để so sánh hai hộp sản phẩm của hai bên và cho rằng Trần My đã tư vấn cho khách hàng "thiếu kiến thức". Theo đó, trong livestream của Trần My xác nhận bà mẹ cho con bú có thể dùng sản phẩm giảm cân bên cô.

"Thạch này là thạch đào thải, mình ăn vô đào thải mỡ, đào thải độc tố ra bên ngoài rồi mình cho em bé bú? Trời ơi tại sao lại tư vấn khách như vậy? Nếu như em bán sản phẩm không đúng, em bán sản phẩm không tốt, chị chấp nhận. Nhưng em đừng nói là cho bé bú được, không thể được em à, em có hiểu không?...", Trang Nemo gửi lời đến Trần My trên livestream.

Hẹn nhau "ba mặt một lời" rồi thành xô xát

Để làm rõ mâu thuẫn trên, cả hai đã có một cuộc hẹn trò chuyện "ba mặt một lời" vào hôm nay 16/1 tại cửa hàng kinh doanh thời trang của Trang Nemo (Quận 1, TP.HCM). Tại đây, Trần My có đi cùng với một người tự xưng là chị em ngoài xã hội.

Buổi gặp mặt được cả hai livestream trực tiếp trên trang cá nhân của mỗi người. Diễn biến vẫn diễn ra êm đềm khi Trần My thẳng thắn thừa nhận và gửi lời xin lỗi đến Trang Nemo vì đã sử dụng hình ảnh của cô. Trang Nemo sau đó cũng bộc bạch rằng mong muốn Trần My thừa nhận lỗi sai và đưa ra lời khuyên cho Trần My trong việc tư vấn sản phẩm cho khách hàng.

Cả hai sau khi trao đổi với nhau rõ ràng thì cũng đã vui vẻ và trò chuyện rút kinh nghiệm bán hàng với nhau.

Những tưởng câu chuyện đã kết thúc êm đẹp và chị em thêm hiểu nhau hơn thì đột nhiên một cô gái tên Khánh xuất hiện xưng rằng là chị em ngoài xã hội đến cùng Trần My. Cô gái này cho rằng nếu Trần My cảm thấy không phục những lời Trang Nemo nói thì không cần phải xin lỗi.

Trang Nemo cho rằng cô gái này không liên quan đến sự việc giữa hai người thì không nên lên tiếng và yêu cầu cô gái kia ra khỏi cửa hàng. Sau đó, Trang Nemo đã tháo khẩu trang để nhìn mặt cô gái kia dẫn đến lời qua tiếng lại giữa đôi bên. Ngay sau đó đã diễn ra cuộc xô xát giữa cô gái kia và nhân viên của Trang Nemo. "Cuộc chiến" từ trong cửa hàng ra đến đường lớn khiến cho giao thông ùn tắc, cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc để giải quyết sự việc.

Có người khẳng định đây sẽ là bộ phim dài tập?

Câu chuyện xô xát dừng lại nhưng dường như mâu thuẫn chỉ vừa mở ra khi xuất hiện một nhân vật tên S. được cho là bạn của Trần My đã đăng tải video clip thông báo "giải cứu Trần My thành công".

Cụ thể, người này nhắc tên Trang Nemo và vụ việc vừa xảy ra ngày hôm nay:

"Mình cũng nói luôn là vụ này sẽ có nhiều phim lắm, nha! Bé My thì không bị gì hết, mọi người yên tâm mình đã giải cứu thành công. Không được nghĩ là bé My bán hàng giả nha mọi người. Không nhá, My bán hàng thật. Chẳng qua là Trang ăn dày quá đó mọi người ơi. Từ từ đi mình sẽ bóc mẽ từng chuyện ra", S. tiết lộ

Trần My được bạn thân "giải cứu" đưa về

Sau đó, Trang Nemo cũng đã đăng trạng thái cho rằng đã có một kịch bản được dàn dựng bởi nhân vật tên S. này để chiếm spotligt và "comeback".

Trang Nemo viết:

"Hảo kịch bản!

Em bé giật dây phía sau ăn trọn cú spotlight chuyến này. Ai làm gì thì làm, S. mượn vụ này comeback. Một mặt qua xin lỗi giả bộ, mình và trợ lý còn kêu đi chung xe chở giùm lên đồn. Lên xe nó ghi âm lại, bản ghi thì mọi người thấy ai up câu view rồi. Cư dân mạng lại một phen dậy sóng trước màn kịch không thể hoàn hảo hơn từ bé S. 18 tuổi".

Hiện tại vụ việc vẫn chưa đến hồi kết, có thể đây chỉ mới là bắt đầu.